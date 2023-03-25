Виселення Московської церкви з українських Лавр: одіозні батюшки влаштували провокацію (відео)
УПЦ МП влаштувала скандал через те, що поліція нібито перешкоджає паломникам та не випустила з Чернівців автобуси до Почаївської Лаври
Українська православна церква Московського патріархату піднімає вірян на протести проти рішення держави виселити цю церковну організацію з центром управління у Москві з українських лавр. Московська церква в Україні піднімає вірян і відправляє їх нібито для нібито прощі у Почаївській лаврі на Тернопільщині, знаючи, що в країні триває війна, а Мінкульт публічно оголосив про намір очистити українські лаври від ворожих елементів.
У Чернівцях поліції зупинила автобуси, які везли людей на неанонсований мітинг.
Згодом представники УПЦ МП влаштували скандал: вони на відео заявили, що поліція нібито перешкоджає паломникам та не випускає з Чернівців автобуси з до Почаївської Лаври. Московське духовенство заявило, що вірян нібито дві години утримували в заручниках, після чого автобуси конфіскували, а водія пенсійного віку начебто викликали з речами у воєнкомат. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Одним із головних спікерів Московського патріархату був очільник Івано-Франківської єпархії, екссекретар Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП архімандрит Никита, якого раніше СБУ застала в ліжку з 17-річним хлопцем, що співав в місцевому хорі.
Вірянам заявили, що наразі УПЦ Московського патріархату нібито всіляко гнобить влада країни.
Раніше стало відомо, що Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври.
Намісник УПЦ МП Павло Лебідь закликав вірян їхати до Києва «виборювати» Києво-Печерську лавру.
Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. Наразі, Міністерство культури та інформаційної політики України під час перевірки встановило ряд порушень з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української Православної Церкви.
До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.
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