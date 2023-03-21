Московська церква вивозить фурами майно з Лаври (відео)

Вивозяться книжки, книжкові полиці, дивани, раковини та особисті речі

Представники так званої Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) готуються до виселення з Києво-Печерскої лаври і вивозять майно фурами. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Кореспондентка видання побувала на території заповідника та помітила, як там запаковують речі. Зокрема, семінарист повідомив, що вивозять книжки з бібліотеки. На питання, з якої причини це робиться, прозвучала відповідь «просто так» і «бо невідомо що буде до 29 числа».

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Крім того, вивозяться книжкові полиці, дивани, раковини та особисті речі. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на події в коментарі виданню.

«Вивозили бойлери, столи і все інше. І так само намагалися вивезти якісь інші речі, на які громадяни донатили кошти, щоб лавра могла жити. Яким чином вони вивозять це майно – ще треба окремо розібратися», – заявив він.

За його словами, у разі відсутності речей, які є державною власністю, наступить кримінальна відповідальність. Комісія, яка проводить ревізію майна, має бути завершена до 29 березня, тоді будуть оприлюднені дані.

Також Ткаченко зазначив, що автівки перевіряються під час виїзду з Лаври, тож виключено, що щось важливе могли вивезти таким чином. «Є питання щодо мощей, які знаходяться в печерах, але зараз доступ до печер перекритий. Тому я сподіваюсь, що нічого кримінального не буде. Якщо буде – то відповідальність негайно», – наголосив він.

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Нагадаємо, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Наразі на території Києво-Печерської лаври працює комісія з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічому монастирю) Української Православної Церкви. У ході ревізії Мінкульт уже встановило низку порушень.

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не планував у понеділок зустрічі з представниками української Православної Церкви (МП), а делегатам, які прийшли до Офісу Президента, запропонували подати відповідне звернення, однак вони відмовилися.

Згодом, після невдалої спроби зустрітися з Володимиром Зеленським особисто, представники Московського патріархату опублікували у себе на сайті звернення до президента.