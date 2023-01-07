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Представник влади пояснив, як працюватиме Лавра після звільнення від Московської церкви

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Представник влади пояснив, як працюватиме Лавра після звільнення від Московської церкви
Потураєв відвідав різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
фото: glavcom.ua

У Лаврі не має бути монополії, якою вона була до останнього часу, зазначив наордеп Потураєв

Православна церкви України буде проводити і надалі богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП. Про це в коментарі «Главкому» сказав нардеп Микита Потураєв.

Потураєв зазначив, що служба ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври не одноразова, а постійна. 

«Я переконаний, що це буде постійна практика», – сказав нардеп.

За його словами, у лаврі не має бути монополії, якою вона була до останнього часу.

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП. 

Успенський собор історично вважається головним храмом Києво-Печерської лаври.

Це перше богослужіння Православної церкви України в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила виключено УПЦ московського патріархату старослов’янською або російською мовами.

Теги: Слов’янськ Епіфаній Микита Потураєв звільнення собор

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