Представник влади пояснив, як працюватиме Лавра після звільнення від Московської церкви

У Лаврі не має бути монополії, якою вона була до останнього часу, зазначив наордеп Потураєв

Православна церкви України буде проводити і надалі богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП. Про це в коментарі «Главкому» сказав нардеп Микита Потураєв.

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Потураєв зазначив, що служба ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської лаври не одноразова, а постійна.

«Я переконаний, що це буде постійна практика», – сказав нардеп.

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За його словами, у лаврі не має бути монополії, якою вона була до останнього часу.

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України Епіфаній проводить різдвяне богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.

Успенський собор історично вважається головним храмом Києво-Печерської лаври.

Це перше богослужіння Православної церкви України в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння у Різдво в Успенському соборі проводила виключено УПЦ московського патріархату старослов’янською або російською мовами.