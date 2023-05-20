Мовний скандал у Чернівцях: відвідувач кафе відмовився зробити замовлення українською

Чоловік почав доводити, що не має різниці на якій мові розмовляти

Чоловік почав огризатися, коли працівники закладу сказали, що не розуміють російської

У Чернівцях відвідувач кафе посперечався з персоналом кафе, бо не хотів переходити на українську. Чоловік почав огризатися, коли працівники закладу сказали, що не розуміють російської. Відео зі скандалом опублікував на своїй Facebook-сторінці чернівчанин Саша Слепа.

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«Черговий адепт совєцького союзу. В Чернівцях він вважає Одесу, Харків та інші регіони України російськими. Все почалось з того, що дівчина-бармен сказала, що не розуміє російської мови», – ідеться в дописі.

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На відео чоловік почав доводити, що не має різниці на якій мові розмовляти. Крім цього, він назвав Одесу та Харків російськими регіонами. А коли працівник закладу перепитав, чоловік відповів: «А какіє? Там все на русском язике разговаривают».

Прикметно, що чоловік у суперечці вживав українські слова та фрази, тож мову він, очевидно, розуміє та знає.

Раніше у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.

Нагадаємо, у Державному податковому університеті в Ірпені стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.

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До слова, Київрада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки.