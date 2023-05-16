Мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської

У Національній академії прикладних мистецтв у Києві працює ректор, який вважає за краще спілкуватися російською мовою

У Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови. Деталі скандалу описала у своєму Instagram журналістка Емма Антонюк.

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Журналістці написала підписниця Марічка Довгополюк. Дівчина розповіла, що вступила до Національної академії прикладних мистецтв у Києві. Як виявилося, там працює ректор, який вважає за краще спілкуватися російською мовою.

Ректор Олександр Лубянський фото: скріншот з kapi.com.ua

За словами дівчини, під час перших зборів ректор Олександр Лубянський запитав, хто проти, щоб він розмовляв російською? Марічка підняла руку.

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Студентка каже, педагога це розлютило. Спочатку чоловік сказав їй «не спекулювати українською мовою», потім почав загрожувати дівчині, згадуючи історію про нотаріуса, який на початку повномасштабного вторгнення хотів узяти з нього за довіреність на транспортний засіб 9 тисяч гривень.

За словами ректора, нотаріус був теж зі Львова чи Львівщини та розмовляв українською.

«Ти взагалі знаєш, хто я!? Я журналіст і можу зробити так, що тебе більше нікуди не приймуть!? Я ж сказав, я не люблю дві речі – нахабства і злодіїв. І ще не люблю тупість. Краще з розумним втратити, ніж з тупим знайти. А ще я люблю своє – свою сім'ю, своє місто, свою академію, а вона мені буде розповідати, якою мовою розмовляти», – кричав ректор Лубянський, розповідає студентка.

Також дівчина зазначила, що окрім неї в аудиторії було ще 40 людей. Крім того, ректор переконував, що напише на Марічку погану рекомендацію і через це її ніде не візьмуть на навчання.

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Тому студентка змушена була забрати документи, оскільки, за словами Марічки, більшість лекцій у виші російською мовою. Нині дівчина повернулася до Львова.

Нагадаємо, у Державному податковому університеті в Ірпені стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.

До слова, Київрада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки.