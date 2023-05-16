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Мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської
Ректор сказав студентці «не спекулювати українською мовою»
фото з відкритих джерел

У Національній академії прикладних мистецтв у Києві працює ректор, який вважає за краще спілкуватися російською мовою

У Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови. Деталі скандалу описала у своєму Instagram журналістка Емма Антонюк.

Журналістці написала підписниця Марічка Довгополюк. Дівчина розповіла, що вступила до Національної академії прикладних мистецтв у Києві. Як виявилося, там працює ректор, який вважає за краще спілкуватися російською мовою.

Ректор Олександр Лубянський
Ректор Олександр Лубянський
фото: скріншот з kapi.com.ua

За словами дівчини, під час перших зборів ректор Олександр Лубянський запитав, хто проти, щоб він розмовляв російською? Марічка підняла руку.

Студентка каже, педагога це розлютило. Спочатку чоловік сказав їй «не спекулювати українською мовою», потім почав загрожувати дівчині, згадуючи історію про нотаріуса, який на початку повномасштабного вторгнення хотів узяти з нього за довіреність на транспортний засіб 9 тисяч гривень.

За словами ректора, нотаріус був теж зі Львова чи Львівщини та розмовляв українською.

«Ти взагалі знаєш, хто я!? Я журналіст і можу зробити так, що тебе більше нікуди не приймуть!? Я ж сказав, я не люблю дві речі – нахабства і злодіїв. І ще не люблю тупість. Краще з розумним втратити, ніж з тупим знайти. А ще я люблю своє – свою сім'ю, своє місто, свою академію, а вона мені буде розповідати, якою мовою розмовляти», – кричав ректор Лубянський, розповідає студентка.

Також дівчина зазначила, що окрім неї в аудиторії було ще 40 людей. Крім того, ректор переконував, що напише на Марічку погану рекомендацію і через це її ніде не візьмуть на навчання.

Тому студентка змушена була забрати документи, оскільки, за словами Марічки, більшість лекцій у виші російською мовою. Нині дівчина повернулася до Львова.

Нагадаємо, у Державному податковому університеті в Ірпені стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською.

До слова, Київрада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки.

Читайте також: Російська мова – пастка для українців

 

Теги: університет скандал мова Київ

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