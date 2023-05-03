Київрада ухвалила Концепцію переходу на українську мову: що відомо

Впродовж останніх 22 років поширеність української мови в Києві зросла до 44%

Документ передбачає реалізацію упродовж трьох років кількох десятків заходів

Київрада затвердила Міську Концепцію ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя міста Києва на 2023-2025 роки. Про це повідомляє Вечірній Київ.

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При розробці Концепції її автори навели статистику, в основу якої покладено опитування щодо мовної ситуації у столиці.

Впродовж останніх 22 років поширеність української мови в Києві зросла з 15 відсотків у 2000 році до 44 відсотків у 2023-ому. Сьогодні 47 відсотків від загальної кількості опитуваних киян вдома спілкуються українською.

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Велика кількість мешканців столиці (33 відсотки від загальної кількості респондентів) перейшли на українську під час повномасштабної війни. Але залишаються й ті, хто продовжує розмовляти російською.

Згідно з соціолінгвістичним дослідженням, головними чинниками, які заважають людям почати спілкуватися українською, є звичка (47 відсотків), недостатня та непослідовна популяризація української культури в суспільстві (24 відсотків), особисті страхи та невпевненість (21 відсотків).

«Повномасштабна війна Росії проти України значно прискорила перехід багатьох українців (зокрема й киян) на українську. Але соціолінгвістичні дослідження підтверджують наявність двомовності у столиці. Зокрема 86 відсотків киян вважають українську мову рідною. Та тільки 44 відсотки розмовляють нею у повсякденному житті», – каже керівниця робочої групи з розробки Концепції, заступниця голови КМДА, депутатка Київради Ганна Старостенко.

Основною метою ухваленої містом Концепції є допомогти людям здолати негативні чинники, про які вони згадували під час опитування, та запровадити українську мову у всіх сферах суспільного життя.

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Документ передбачає реалізацію кількох десятків заходів. Це відбуватиметься поетапно упродовж трьох наступних років.

Зокрема, створення курсів та розмовних клубів української мови, створення та реалізація спеціалізованого навчального курсу української мови для людей з інвалідністю. Також — організація стендапів для молоді, проведення курсів стендапу, вечірок з обміну українськими книгами, показ української кінокласики або сучасного українського кіно у приміщеннях громадських просторів «Vcentri HUB». Розроблення та реалізація освітніх програм з української мови для неформальної освіти батьків дітей різного віку, проведення круглих столів, форумів, семінарів, конкурсів, сімейних фестивалів, дискусій з лідерами громадської думки та інших заходів з питань формування та реалізації державної мовної політики тощо.