Скандальний екскерівник департаменту закупівель Міноборони Хмельницький вийшов із СІЗО

Саме Богдан Хмельницький підписував контракт на закупівлю яєць по 17 гривень за штуку

Колишній керівник закупівельного департаменту Міноборони Богдан Хмельницький, який підписував контракт на купівлю яєць по 17 грн за штуку, вийшов із СІЗО, де перебував під заставою в 40 млн грн. Про це повідомляє журналіст Юрій Ніколов.

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Ніколов посилається на джерела серед слухачів лекції, яку він читав для посадовців Апарату Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу та органів військового управління.

«Наприкінці квітня Хмельницькому продовжували утримання під вартою з заставою 40 млн грн. І от виявилось, що у травні він вже не сидить і продовжує числитись за Міністерством оборони», – пише Ніколов.

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Ніколов припускає, що Хмельницький або знайшов, 40 млн для застави, або «в апеляції щось інше порішали з його утриманням під вартою». Він зазначає, що апеляційного рішення у судовому реєстрі ще не видно.

Богдан Хмельницький – колишній керівник департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Його ім’я стало відомим після скандалу із закупівлею харчів за підвищеними цінами. Саме Хмельницький підписував контракт на закупівлю яєць по 17 гривень за штуку. Після скандалу Хмельницького звільнили. Йому повідомили про підозру в іншій кримінальній справі – про закупівлю неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн – та заарештували.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До відома, міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.