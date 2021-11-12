Мовний скандал у столиці: аптекар відмовився обслуговувати клієнта українською

Активіст планує і надалі моніторити дотримання законодавства працівниками аптек

Громадського діяча та політичного експерта Андрія Смолія в одній зі столичних аптек відмовилися обслуговувати державною мовою, у відповідь він готує скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови. Про це Смолій написав 11 листопада на сторінці у Facebook.

«Зайшовши до цієї аптеки на Печерську (площа Лесі Українки) відвертий українофоб на касі не те, щоб не обслуговував українською, як це зобов‘язує його стаття 30 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», так ще й відмовився в грубій формі виправляти своє порушення, сказавши «і нє буду гаваріть на укрАінскам, закон єщьо не вступіл в сілу», – описав інцидент громадський діяч.

Вже 12 листопада активіст повідомив, що керівництво мережі вжило дій щодо вчинку їхнього працівника. «Сьогодні зі мною зв‘язалося керівництво мережі. Працівник, який відмовився обслуговувати українською та порушував закон, отримав санкцію «попередження». Також мене проінформували, що вчора та сьогодні з персоналом мережі проводиться робота щодо дотримання мовного законодавства» – написав Смолій.

Активіст планує і надалі моніторити дотримання законодавства працівниками аптек цієї мережі. «Також планую на початку тижня перевірити дотримання Закону в конкретно цій аптеці» – додав блогер.

25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. П'ятий президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України». Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування та застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому досі нікого не оштрафували за порушення мовного закону. За словами мовного омбудсмена, для оформлення скарги порушення слід зафіксувати в письмовому вигляді або як аудіо або відео. До слова, сума штрафу коливатиметься від 5100 до 6800 грн.

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