Загинув за мову: у Запорізькій області зарізали молодого спортсмена

Батько вбитого стверджує, що конфлікт стався через українську мову

У ніч на 6 листопада у Кирилівці Запорізької області хлопця зарізали через українську мову. Про це повідомив у Facebook його батько.

За словами батька загиблого, на 26-річного Миколу Балабатька у закладі почав нападати п'яний виходець із Луганська, якому не сподобалося, що хлопець говорив українською.

Пізніше той «запросив» молодика на вулицю, щоб вирішити питання силою. Микола не відмовився, бо був чемпіоном із джиу-джитсу і не сумнівався у своїх силах.

На вулиці хлопець отримав удар ножем прямо в серце та помер на місці. Правоохоронці, які прибули на місце, намагалися його реанімувати, але не вийшло.

Сестра загиблого також опублікувала фото з братом у соцмережі:

Молодий чоловік був сином відомого бізнесмена, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю «Перлина прибою» у Кирилівці Олега Балабатька.

Раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до 15 років.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.