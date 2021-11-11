Жителі села на Черкащині відмовилися перейменовувати вулицю на честь відомого казкаря

Міська рада звернулася до працівників місцевого краєзнавчого музею, аби ті запропонували альтернативні назви вул. Дубковецького

Мешканці села Здобуток Тальнівської громади на Черкащині категорично відмовилися перейменовувати вулицю Федора Дубковецького на Петра Весклярова – місцевого уродженця, більш відомого під іменем казкаря Діда Панаса. Про це повідомляє «Укрінформ».

Топонімічна комісія Тальнівської міської ради запропонувала жителям вулиці Дубковецького в селі Здобуток кілька варіантів перейменування. Вони зупинилися на назві Зоряна, відкинувши пропоновані альтернативні назви Петра Весклярова та Тараса Шевченка.

«Спочатку жителі взагалі не хотіли перейменовувати вулицю. Хотіли залишити назву імені Дубковецького. Однак їм було категорично сказано, що оскільки колишній голова колгоспу «Здобуток Жовтня» Федір Дубковецький, який воював зі зброєю проти Української держави у 1918–1921 роках та був членом ЦК КПУ, підпадає під закон про декомунізацію, то вулиця буде перейменована в будь-якому разі. Зваживши на це, селяни самі запропонували назву Зоряна. При цьому категорично відкинули назви Весклярова та Шевченка», – розповів голова топонімічної комісії Тальнівської міської ради Юрій Свідерський.

За його словами, міська рада звернулася до працівників місцевого краєзнавчого музею, аби ті запропонували альтернативні Дубковецькому назви.

«Музейники запропонували кілька варіантів: вулиця Тараса Шевченка, вулиця Петра Весклярова та вулиця Одайська. Річ у тім, що на місці села колись стояв хутір Одая. Однак люди знайшли в словнику Грінченка, що одая означає загін для худоби й стали протестувати ще сильніше. Взагалі відмовилися від якихось прізвищ», – повідомив Свідерський.

Депутат міської ради Ростислав Пироженко, який живе на цій скандальній вулиці, зазначив: «Здається, варіант із назвою Весклярова не набрав жодного голосу підтримки. Шевченко – кілька. Люди аргументували це тим, що невідомо, що буде далі й чи не доведеться вулицю знову перейменовувати. Думаю, це через брак інформації й просвітницької роботи».

Петро Вескляров, відомий як Дід Панас, народився саме в Здобутку. Виступав на сцені місцевого самодіяльного театру. У 1929 році отримав запрошення до Черкаського робітничо-селянського театру. З 1946 року працював у Волинському музично-драматичному театрі. Славу здобув як ведучий улюбленої програми для дітей Дід Панас із «Вечірньої казки», яку вів із 1964 до 1988 року. Помер 5 січня 1994 року.

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