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Мріяв приєднатися до «кадировців». СБУ затримала прихильника окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мріяв приєднатися до «кадировців». СБУ затримала прихильника окупантів
Чолвоік виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників
фото: пресслужба СБУ

Зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області

Служба безпеки викрила на Черкащині поплічника агресорів, який поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ворожі дії окупантів. Крім цього, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці, повідомляє пресслужба СБУ.

Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання - проводити підривну діяльність на території регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі сходу.

Встановлено, що після переїзду він неодноразово висловлювався серед місцевих жителів на підтримку повномасштабного вторгнення РФ. Також виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та запобігли злочинним намірам фігуранта.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Черкащині суд арештував майно росіянина на 17 млн грн, який виготовляв зброю для РФ.

Теги: СБУ Черкащина майно

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