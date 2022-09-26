Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР»
За даними слідства, правопорушники причетні до проведення низки агітаційних і пропагандистських заходів
фото: пресслужба СБУ

Найближчим часом зрадників буде оголошено у розшук

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Наразі повідомлено про підозру таким фігурантам:

  • Володимиру Висоцькому, «голові центральної виборчої комісії ДНР»;
  • Олені Кравченко, «голові центральної виборчої комісії ЛНР»;
  • Олександру Кофману – «голові громадської палати ДНР»,
  • Марині Філіповій – «радниці голови ЛНР».

Найближчим часом їх буде оголошено у розшук.

Українська спецслужба встановила, що ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на сході України.

Зокрема, голова так званої «громадської палати ДНР» та «радниця глави ЛНР» причетні до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, які імітують громадські ініціативи – так звані «общественные палаты».

Ці колаборанти у змові з іншими особами направили так званим «главам Л/ДНР» звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму. Вони пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до РФ.

За даними слідства, правопорушники причетні до проведення низки агітаційних і пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей в окупації прихильного ставлення до РФ, її «спецоперації» та участі в антиукраїнському «референдумі».

А безпосереднє проведення незаконного голосування забезпечують так звані «ЦВК» «ДНР» і «ЛНР». Представники «виборчкомів» пройшли навчання на спеціальних семінарах, організованих кремлівськими кураторами у Ростові-на-Дону.

Слідчі СБУ задокументували, що голови «ЦВК» «Л/ДНР» віддали підлеглим вказівки:

  • утворити «територіальні виборчі комісії»;
  • прийняти порядок фінансування «виборчого» процесу із так званих «бюджетів «л/днр»;
  • визначити порядок контролю за проведенням «референдуму» з боку представників «силового блоку» окупаційної адміністрації – «МВД РФ», 1 і 2 армійських корпусів російської окупаційної армії;
  • розробити порядок голосування з 23 до 27 вересня, протягом яких проводитиметься поквартирний обхід задля примушення жителів до участі в незаконному заході.

У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи із документування злочинних дій і притягнення ворожих поплічників до відповідальності.

Нагадаємо, російські загарбники заявляють, що на тимчасово захопленій території Луганської області за три дні псевдореферендуму в ньому взяли участь більше мільйона осіб. 

Читайте також: Поспішні «референдуми» та анексія. Хроніка та наслідки
Теги: навчання розшук фінансування «ЛНР» «ДНР» референдум СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованій території рашисти тероризували місцеве населення 
СБУ виявила ще одну катівню на Харківщині (фото) 
Сьогодні, 09:52
Блінкен заявив, що Москва ніколи не може претендувати на українську землю у складі Росії.
Фікція і крапка. Блінкен різко висловився про «референдуми» РФ
Сьогодні, 10:09
Окупанти заявляють про понад 76% явки населення
Псевдореферендум в «ЛНР»: Гайдай розповів про явку на окупованих територіях
Сьогодні, 09:38

Події в Україні

В Україні лунає сигнал тривоги
В Україні лунає сигнал тривоги
На деокупованих територіях частково відновлено електропостачання
На деокупованих територіях частково відновлено електропостачання
СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР»
СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР»
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 вересня
ЗСУ уразили центр керування дронами РФ – ЗМІ
ЗСУ уразили центр керування дронами РФ – ЗМІ
Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  
Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
68K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
41K
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
39K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
38K
З російської армії звільнили останню істоту, що хоч якось думала про солдат
30K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту