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СБУ виявила ще одну катівню на Харківщині (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ виявила ще одну катівню на Харківщині (фото) 
На окупованій території рашисти тероризували місцеве населення 
фото: СБУ

 Вороги застосовували тортури до українців, які не хотіли співпрацювати з ними

Оперативники Служби безпеки України виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині. Катівня, яку загарбники називали «подвалом», була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана «народна міліція ЛНР». Про це повідомила пресслужба СБУ.

Бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом.  

За інформацією СБУ, рашисти застосовували до в'язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію РФ.

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У рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.

Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден воєнний злочинець не уникнув відповідальності. 

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців. 

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Теги: військові злочинець рашисти Харківщина

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