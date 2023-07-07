Контрнаступ: ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку

Північніше та південніше Бахмута ЗСУ чинять тиск на противника

Українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах в районі Кліщіївки

Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, там тривають важкі бої. Про це повідомляє речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

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«В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої», — сказав речник.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута вони продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів.

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Нагадаємо, що українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір. Зокрема, ЗСУ за минулу добу знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». На першій та другій лініях оборони українського фронту перебувають близько 180 тис. російських солдатів.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом». Сирський запевнив, що Україна звільнить Бахмут.

Українські захисники фактично загнали російських окупантів у пастку на Бахмутському напрямку. Ситуація там вкрай активна, триває двобій за ініціативу.