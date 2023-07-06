Контрнаступ України: ISW повідомив про успіхи ЗСУ

ЗСУ ведуть контрнаступ на п’яти напрямках і вдарили по тилу ворога

5 липня українські війська провели контрнаступальні дії на п’яти ділянках фронту та досягли успіхів на окремих ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські сили просунулися на південний захід від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) і на південний захід від Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні дії на південь і північ від Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на південному фланзі Бахмута.

Також відомо, що українські війська зайняли нову позицію на північ від Опитного (6 км на північний захід від околиць Донецька) на ділянці фронту Авдіївка - Донецьк.

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Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурми на Лиманському напрямку, Бахмутському напрямку, на ділянці Авдіївка – Донецьк, на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу генерал Олексій Громов 5 липня повідомив, що українські війська просунулися на 7,5 км на контрольовану Росією територію на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. За його словами, з початку контрнаступу 4 червня українські війська звільнили 9 населених пунктів і 160 кв. км території.

Також повідомляється, що українські сили завдали серії ракетних ударів по тилових позиціях Росії

«Кадри та заяви про ці українські удари свідчать про те, що українські сили розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на погіршення якості російського матеріально-технічного забезпечення та наземних ліній зв’язку по всій лінії фронту», – зазначили аналітики ISW.

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Раніше ISW оцінювало, що українські сили зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку.

Ключові висновки ISW:

Українські та російські офіційні особи зберегли свою загострену риторику щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції після серйозних заяв про можливу атаку на станцію в ніч з 4 на 5 липня. Росія, ймовірно, продовжує створювати інформаційні умови для можливої фальшивої атаки на ЗАЕС, але наразі навряд чи спричинить радіаційний інцидент.

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