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Череватий розповів про сценарій, за якого росіяни самі втечуть із Бахмута

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Череватий розповів про сценарій, за якого росіяни самі втечуть із Бахмута
Такий вигляд має Бахмут після обстрілів російських окупаційних військ
фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Наші військові воюють в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом

Українські захисники можуть змусити окупантів вивести свої війська з Бахмута Донецької області за допомогою артилерійських ударів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Журналісти запитали у військового, чи можливий сценарій, за якого окупанти втечуть із Бахмута під вогнем артилерії.

«Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим», – відповів Череватий.

За його словами, треба зважати на те, що українські військові роблять героїчну бойову роботу в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом. При цьому за кількістю артснарядів ЗСУ іноді програють росіянам.

«Тільки наша навченість, мотивованість та неймовірна кмітливість дозволяє постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне», – наголосив речник.

Нагадаємо, завершилася 503-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальні безпілотники типу Zala. Також ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Теги: Бахмут війна окупанти ЗСУ

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