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ЗСУ успішно відбили атаки окупантів біля Авдіївки, наступають на півдні – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ успішно відбили атаки окупантів біля Авдіївки, наступають на півдні – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 24 бойові зіткнення

Триває 521-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Миколаївка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Волфине Сумської області; Уди, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського та обстріляв населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль і Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Михайлівка Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що втрати окупаційної армії на Бахмутському напрямку перевищують кількість загиблих радянських солдатів під час війни в Афганістані.

Теги: Генштаб Миколаїв Авдіївка озброєння населення втрати ворог наступ

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