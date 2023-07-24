Головна Публікації
search button user button menu button

Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди

Війна і бізнес
Віталій Тараненко glavcom.ua
Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди
На картині, яку ДБР виявило під час обшуків, екснардеп Григорій Дашутін зображений в образі військового царської армії із золотими еполетами та орденами
фото: ДБР

ДБР підготувало підозру сину експолітика, який під час війни працевлаштувався у… посольстві України в Індії

Історія із викриттям у співпраці з Росією колишнього народного депутата від Партії регіонів і впливового бізнесмена Григорія Дашутіна одержала несподіване продовження. Нагадаємо, у червні співробітники Державного бюро розслідувань затримали політика і оголосили йому підозру у створенні злочинної організації (частини 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу) і пособництві державі-агресору (стаття 111-2). Наразі бізнесмен перебуває під вартою без права внести заставу.

Тепер правоохоронці зацікавилися дітьми Дашутіна, котрі давно інтегровані у сімейний бізнес. Син Артем та донька Вікторія разом із матір’ю та дружиною екснардепа Раїсою володіють численними компаніями у сферах нерухомості, виробництва електроенергії та приладобудування. Основним активом групи компаній сім'ї є концерн «Нікмас» – багатопрофільна інжинірингова інноваційно-промислова компанія, що об'єднує низку підприємств, які займаються виробництвом обладнання для промисловості та енергетики, запасних частин до нього та обслуговування цієї техніки.

За матеріалами кримінального провадження, до великої війни основним ринком збуту «Полтавського трубомеханічного заводу» і «ВНДІКомпресормашу», що належить Дашутіним, були підприємства на території РФ та Білорусі. З початку вторгнення, підприємства екснардепа поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн, підрахувало слідство.

Лише з початку загарбницької війни, підприємства Дашутіна поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн, підрахувало слідство
Лише з початку загарбницької війни, підприємства Дашутіна поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн, підрахувало слідство
фото з відкритих джерел

Як з’ясував «Главком», станом на 21 липня 2023 року Артем Дашутін разом зі своїми батьками значаться кінцевими бенефіціарами підприємств: «Нікмас», «Полтавський трубомеханічний завод», «Київський дослідний ремонтно-механічний завод», Глухівський завод «Електропанель», Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКомпресормаш», «ДА4», «Укртехносинтез», «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ», «Солар НСВ», «Домініон Бізнес Парк», «Нікмас Інжинірінг», «Укрросметал».

Із бізнесмена – у дипломати

За даними джерел «Главкома», з початком вторгнення РФ в Україну 27-річний Артем Дашутін залишався в країні. Чоловік перебував на сімейному підприємстві у Сумах. Коли ж росіяни підійшли до цього обласного центру, Дашутін-молодший перебрався до Полтави. Там він слідкував за іншим сімейним бізнесом – Полтавським трубомеханічним заводом.

Під час великої війни Артем Дашутін перебрався з України до Індії, вже як представник дипслужби
Під час великої війни Артем Дашутін перебрався з України до Індії, вже як представник дипслужби
фото: linkedin.com

«У якийсь момент Григорій Дашутін, розуміючи, що запахло смаленим (обшуки ДБР відбувалися на підприємстах Дашутіних протягом 2022-2023 років – «Главком»), через свої зв’язки вирішив сховати сина за межами України. Так Артем потрапив до посольства України в Індії на посаду референта з економічних питань. Що цікаво: в Дашутіна-молодшого немає відповідної освіти і він не працював на дипломатичній службі. У нього інженерна освіта, здобута в Київському політехнічному інституті. Але зв’язки та гроші вирішили все», – зазначив інсайдер «Главкома» на підприємствах Дашутіна.

«Главком» знайшов підтвердження цим даним. У лютому 2023 року Міністерство закордонних справ оголосило конкурс на посаду референта посольства України в Республіці Індія. Відомство шукало людину, яка готова працювати за 5,7 тис. грн (без врахування компенсаційних виплат). В обов’язки референта входить: організація зустрічей з керівництвом МЗС Індії, керівниками інших іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Індії, а також відомими громадськими та суспільно-політичними діячами; взаємодія з українською громадою та забезпечення реалізації культурно-іміджевих проєктів тощо.

У березні переможцем конкурсу на посаду референта став не хто інший, як Артем Дашутін. Згідно з умовами контракту, він займатиме цю посаду не більше чотирьох років.

У березні Артем Дашутін став переможцем конкурсу на посаду референта
У березні Артем Дашутін став переможцем конкурсу на посаду референта
скріншот із сайту МЗС

Станом на 21 липня 2023 року прізвище Дашутіна-молодшого значилося серед працівників Посольства України в Індії.

Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди фото 1
скріншот із сайту посольства

Важлива ремарка. Конкурс і призначення Дашутіна-молодшого відбулися у період, коли посольство України в Індії не мало посла. Лише 23 червня президент Володимир Зеленський ухвалив кадрове рішення – призначив Олександра Поліщука Надзвичайний і Повноважним послом України в Індії. До дипслужби генерал-майор запасу Поліщук чотири роки працював заступником міністра оборони України. Додамо, що посла України в Індії не було з липня 2022 року.

«Главком» скерував запит на МЗС із проханням прокоментувати такі питання:

  • За якими критеріями переміг Артем Дашутін у конкурсі на вакантну посаду референта посольства України в Індії?
  • Чи перевіряло МЗС можливі зв’язки Артема Дашутіна з країною-агресоркою Росією?
  • Чи зверталося Державне бюро розслідувань до МЗС із запитами щодо особової справи Артема Дашутіна? Якщо так, то які дії ухвалило міністерство?
  • Чи вживатиме МЗС заходів щодо звільнення Артема Дашутіна із займаної посади в посольстві з огляду на кримінальне провадження ДБР та оголошення підозри Григорію Дашутіну – батьку референта посольства в Індії, і одного з кінцевих бенефіціарів низки підприємств?

У відповіді на запит начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський стисло зазначив: під час конкурсного добору міністерство діяло у рамках закону. Посадовець також визнав, що кандидата на посаду референта Артема Дашутіна не перевіряли на можливі зв’язки з Росією. Це досить дивно, оскільки кримінальне провадження, в якому підозру отримав Дашутін-старший, розслідується з липня 2022 року.

Представник МЗС визнав, що кандидата на посаду референта Артема Дашутіна не перевіряли на можливі зв’язки з Росією
Представник МЗС визнав, що кандидата на посаду референта Артема Дашутіна не перевіряли на можливі зв’язки з Росією

Іще пан Мошківський додав, що Державне бюро розслідувань (на момент відповіді на запит «Главкома» 12 липня 2023 року) не зверталося до МЗС щодо особової справи Артема Дашутіна. Насамкінець представник МЗС запевнив: «У разі надходження на адресу МЗС відповідної інформації від компетентних органів України стосовно працівника посольства України в Індії Артема Дашутіна, міністерство вживатиме вичерпний комплекс заходів, згідно з вимогами чинного законодавства».

А реагувати таки доведеться. Як повідомили «Главкому» у пресслужбі ДБР, станом на 19 липня правоохоронці звернулися до Міністерства закордонних справ і викликали Артема Дашутіна для вручення підозри!

Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди фото 2
ДБР звернулося до Міністерства закордонних справ і викликало Артема Дашутіна для вручення підозри
ДБР звернулося до Міністерства закордонних справ і викликало Артема Дашутіна для вручення підозри

У правоохоронному відомстві додали, що наразі з’ясовується інформація щодо місця фактичного перебування Артема та Вікторії Дашутіних.

Донька Дашутіна і зять топпосадовець

Що стосується доньки екснардепа Григорія Дашутіна Вікторії, то, як з’ясували ЗМІ, вона є дружиною заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. За відомостями джерел «Главкома», Вікторія живе у Словенії, де керує сімейним підприємством. У своїх е-деклараціях високопосадовець вказував родинні зв’язки з Вікторією Дашутіною та спільне майно з Григорієм Дашутіним.

«Не думаю, що Григорій Дашутін ставив собі за ціль завдати шкоди Україні. Це чисто бізнес, він заробляв гроші. Йому було байдуже з ким торгувати. Головне, щоб від цього отримувати прибутки», – говорить поінформоване джерело «Главкома» на підприємствах Дашутіна.

За версією ж слідства, ексрегіонал Григорій Дашутін очолив злочинну організацію, яка займалася поставками продукції для оборонного комплексу країни-агресора. За дорученням Дашутіна-старшого, на території Туреччини було зареєстровано підприємство, через яке до Росії реалізовувалися вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки, що у подальшому використовуються у бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», що знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення в РФ.

Крім того, вказані деталі українського виробництва використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів країни-агресора.

Також стало відомо, що українські складники від підприємств сім’ї Дашутіних постачалися на замовлення російського заводу «Орелкомпрессормаш», яким керує племінник ексрегіонала Дашутіна Сергій Дашутін. Зокрема, цей завод скупився компресорами та комплектуючими на 213,7 млн грн.

Наразі ключовими підприємствами сім’ї Дашутіних за рішенням суду розпоряджається Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також: Що відомо про екснардепа Дашутіна, який постачав комплектуючі до РФ
Теги: росія окупанти Партія регіонів війна бізнес Україна ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ООН підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні
ООН внесла російські війська до «списку ганьби»
22 червня, 21:58
Науковець Валерій Голубкін нібито передавав ученому з Нідерландів звіти
У Росії отримав вирок розробник надзвукового літака
26 червня, 19:53
Атлантична рада окреслила чотири сценарії майбутнього РФ, серед них - громадянська війна
Атлантична рада описала чотири сценарії майбутнього Росії
7 липня, 06:02
На думку Луценка, Валерій Залужний – це стрижень армії
Луценко розказав про людину, яка протистоїть «рожевим носорогам єдиного марафону»
9 липня, 10:21
Влада Болгарії намагається пояснювати і спростовувати фальшиві новини та дезінформаційні кампанії
Новий міністр оборони Болгарії обіцяє війну російській пропаганді
5 липня, 11:18
Зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар
8 липня, 07:14
Вогонь охопив господарські споруди
Після падіння безпілотника під Москвою спалахнула пожежа (відео)
4 липня, 08:13
Джо Байден: «Это очень важный, критический момент для Украины и вопрос НАТО, к которому вы продолжаете стремиться»
Вступление Украины в НАТО: Байден сделал заявление
11 липня, 14:14
За зміну календаря проголосував 241 нардеп
Нові дати державних свят, просування ЗСУ. Головне за 14 липня
14 липня, 21:00

Публікації

На картині, яку ДБР виявило під час обшуків, екснардеп Григорій Дашутін зображений в образі військового царської армії із золотими еполетами та орденами
Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди
Сьогодні, 09:55
Багатосерійний фільм про відомого аграрія Батю-Паровоза з Кіровоградщини зніме компанія шоумена Юрія Горбунова
Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко
20 липня, 09:42
Іван Баканов у Раді адвокатів Полтавської області
Ексклюзив. Адвокат Баканов показав своє посвідчення і свіжі фото з Полтави
19 липня, 18:40
Український турпотік за кордон порівняно з минулим роком суттєво зріс
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни
19 липня, 11:10
Влада усіх рівнів не соромиться витрачати під час війни мільярди на дороги, стадіони, серіали…
«Останнє китайське попередження» Давида Арахамії. Що з ним не так?
18 липня, 21:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
64K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
17K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
16K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
15K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
9519
В окупованому Криму пролунали вибухи

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту