Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди

ДБР підготувало підозру сину експолітика, який під час війни працевлаштувався у… посольстві України в Індії

Історія із викриттям у співпраці з Росією колишнього народного депутата від Партії регіонів і впливового бізнесмена Григорія Дашутіна одержала несподіване продовження. Нагадаємо, у червні співробітники Державного бюро розслідувань затримали політика і оголосили йому підозру у створенні злочинної організації (частини 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу) і пособництві державі-агресору (стаття 111-2). Наразі бізнесмен перебуває під вартою без права внести заставу.

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Тепер правоохоронці зацікавилися дітьми Дашутіна, котрі давно інтегровані у сімейний бізнес. Син Артем та донька Вікторія разом із матір’ю та дружиною екснардепа Раїсою володіють численними компаніями у сферах нерухомості, виробництва електроенергії та приладобудування. Основним активом групи компаній сім'ї є концерн «Нікмас» – багатопрофільна інжинірингова інноваційно-промислова компанія, що об'єднує низку підприємств, які займаються виробництвом обладнання для промисловості та енергетики, запасних частин до нього та обслуговування цієї техніки.

За матеріалами кримінального провадження, до великої війни основним ринком збуту «Полтавського трубомеханічного заводу» і «ВНДІКомпресормашу», що належить Дашутіним, були підприємства на території РФ та Білорусі. З початку вторгнення, підприємства екснардепа поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн, підрахувало слідство.

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Лише з початку загарбницької війни, підприємства Дашутіна поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн, підрахувало слідство фото з відкритих джерел

Як з’ясував «Главком», станом на 21 липня 2023 року Артем Дашутін разом зі своїми батьками значаться кінцевими бенефіціарами підприємств: «Нікмас», «Полтавський трубомеханічний завод», «Київський дослідний ремонтно-механічний завод», Глухівський завод «Електропанель», Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКомпресормаш», «ДА4», «Укртехносинтез», «ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ», «Солар НСВ», «Домініон Бізнес Парк», «Нікмас Інжинірінг», «Укрросметал».

Із бізнесмена – у дипломати

За даними джерел «Главкома», з початком вторгнення РФ в Україну 27-річний Артем Дашутін залишався в країні. Чоловік перебував на сімейному підприємстві у Сумах. Коли ж росіяни підійшли до цього обласного центру, Дашутін-молодший перебрався до Полтави. Там він слідкував за іншим сімейним бізнесом – Полтавським трубомеханічним заводом.

Під час великої війни Артем Дашутін перебрався з України до Індії, вже як представник дипслужби фото: linkedin.com

«У якийсь момент Григорій Дашутін, розуміючи, що запахло смаленим (обшуки ДБР відбувалися на підприємстах Дашутіних протягом 2022-2023 років – «Главком»), через свої зв’язки вирішив сховати сина за межами України. Так Артем потрапив до посольства України в Індії на посаду референта з економічних питань. Що цікаво: в Дашутіна-молодшого немає відповідної освіти і він не працював на дипломатичній службі. У нього інженерна освіта, здобута в Київському політехнічному інституті. Але зв’язки та гроші вирішили все», – зазначив інсайдер «Главкома» на підприємствах Дашутіна.

«Главком» знайшов підтвердження цим даним. У лютому 2023 року Міністерство закордонних справ оголосило конкурс на посаду референта посольства України в Республіці Індія. Відомство шукало людину, яка готова працювати за 5,7 тис. грн (без врахування компенсаційних виплат). В обов’язки референта входить: організація зустрічей з керівництвом МЗС Індії, керівниками інших іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Індії, а також відомими громадськими та суспільно-політичними діячами; взаємодія з українською громадою та забезпечення реалізації культурно-іміджевих проєктів тощо.

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У березні переможцем конкурсу на посаду референта став не хто інший, як Артем Дашутін. Згідно з умовами контракту, він займатиме цю посаду не більше чотирьох років.

У березні Артем Дашутін став переможцем конкурсу на посаду референта скріншот із сайту МЗС

Станом на 21 липня 2023 року прізвище Дашутіна-молодшого значилося серед працівників Посольства України в Індії.

скріншот із сайту посольства

Важлива ремарка. Конкурс і призначення Дашутіна-молодшого відбулися у період, коли посольство України в Індії не мало посла. Лише 23 червня президент Володимир Зеленський ухвалив кадрове рішення – призначив Олександра Поліщука Надзвичайний і Повноважним послом України в Індії. До дипслужби генерал-майор запасу Поліщук чотири роки працював заступником міністра оборони України. Додамо, що посла України в Індії не було з липня 2022 року.

«Главком» скерував запит на МЗС із проханням прокоментувати такі питання:

За якими критеріями переміг Артем Дашутін у конкурсі на вакантну посаду референта посольства України в Індії?

Чи перевіряло МЗС можливі зв’язки Артема Дашутіна з країною-агресоркою Росією?

Чи зверталося Державне бюро розслідувань до МЗС із запитами щодо особової справи Артема Дашутіна? Якщо так, то які дії ухвалило міністерство?

Чи вживатиме МЗС заходів щодо звільнення Артема Дашутіна із займаної посади в посольстві з огляду на кримінальне провадження ДБР та оголошення підозри Григорію Дашутіну – батьку референта посольства в Індії, і одного з кінцевих бенефіціарів низки підприємств?

У відповіді на запит начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський стисло зазначив: під час конкурсного добору міністерство діяло у рамках закону. Посадовець також визнав, що кандидата на посаду референта Артема Дашутіна не перевіряли на можливі зв’язки з Росією. Це досить дивно, оскільки кримінальне провадження, в якому підозру отримав Дашутін-старший, розслідується з липня 2022 року.

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Представник МЗС визнав, що кандидата на посаду референта Артема Дашутіна не перевіряли на можливі зв’язки з Росією

Іще пан Мошківський додав, що Державне бюро розслідувань (на момент відповіді на запит «Главкома» 12 липня 2023 року) не зверталося до МЗС щодо особової справи Артема Дашутіна. Насамкінець представник МЗС запевнив: «У разі надходження на адресу МЗС відповідної інформації від компетентних органів України стосовно працівника посольства України в Індії Артема Дашутіна, міністерство вживатиме вичерпний комплекс заходів, згідно з вимогами чинного законодавства».

А реагувати таки доведеться. Як повідомили «Главкому» у пресслужбі ДБР, станом на 19 липня правоохоронці звернулися до Міністерства закордонних справ і викликали Артема Дашутіна для вручення підозри!

ДБР звернулося до Міністерства закордонних справ і викликало Артема Дашутіна для вручення підозри

У правоохоронному відомстві додали, що наразі з’ясовується інформація щодо місця фактичного перебування Артема та Вікторії Дашутіних.

Донька Дашутіна і зять топпосадовець

Що стосується доньки екснардепа Григорія Дашутіна Вікторії, то, як з’ясували ЗМІ, вона є дружиною заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. За відомостями джерел «Главкома», Вікторія живе у Словенії, де керує сімейним підприємством. У своїх е-деклараціях високопосадовець вказував родинні зв’язки з Вікторією Дашутіною та спільне майно з Григорієм Дашутіним.

«Не думаю, що Григорій Дашутін ставив собі за ціль завдати шкоди Україні. Це чисто бізнес, він заробляв гроші. Йому було байдуже з ким торгувати. Головне, щоб від цього отримувати прибутки», – говорить поінформоване джерело «Главкома» на підприємствах Дашутіна.

За версією ж слідства, ексрегіонал Григорій Дашутін очолив злочинну організацію, яка займалася поставками продукції для оборонного комплексу країни-агресора. За дорученням Дашутіна-старшого, на території Туреччини було зареєстровано підприємство, через яке до Росії реалізовувалися вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки, що у подальшому використовуються у бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», що знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення в РФ.

Крім того, вказані деталі українського виробництва використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів країни-агресора.

Також стало відомо, що українські складники від підприємств сім’ї Дашутіних постачалися на замовлення російського заводу «Орелкомпрессормаш», яким керує племінник ексрегіонала Дашутіна Сергій Дашутін. Зокрема, цей завод скупився компресорами та комплектуючими на 213,7 млн грн.

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Наразі ключовими підприємствами сім’ї Дашутіних за рішенням суду розпоряджається Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Віталій Тараненко, «Главком»