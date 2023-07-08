Луценко після демобілізації пояснив своє щастя

«Я явно на цій війні щасливий, як би це парадоксально не звучало. Я там відчув те саме, що відчував під час Майдану»

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації дуже сильно нагадує події Майдану. Адже це таке ж єднання абсолютно різних людей заради спільної цілі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

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Як каже ексгенпрокурор, він почуває себе щасливим на війні.

«Я явно на цій війні щасливий, як би це парадоксально не звучало. Я там відчув те саме, що відчував під час Майдану. Пам’ятаєте як всі ми захоплювалися атмосферою Майдану. Це єднання абсолютно різних людей заради спільної цілі: мільйонери і пенсіонери, старші і молодші, жінки і діти, інваліди і спортсмени, міс світу і бабця похилого віку, серйозні троєщинські бійці, братва з «Лук'яна», яку я впізнаю, і колишні міліціонери. Все було спрямовано на одну ціль – забезпечити незалежність країни та її право вибирати своє майбутнє», – пояснив Луценко.

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За словами військового, те саме він відчув, коли приїхав на війну в перші дні.

«Ти приходиш до першого військового, а він говорить: «Вєталіч, ми з тобою в Лук'яні, шостий поверх там…». З другого боку – військовий прокурор, з третього – атошнік, з четвертого – учасник обох Майданів. І ці абсолютно різні люди взагалі мало обговорюють політику, але у них є єдина ціль, я би назвав те, що зараз відбувається на фронті «Майдан з натівською зброєю». Це майданщина і натівщина, яка йде вперед, об`єднана. І це дуже важливе почуття об'єднання різних людей», – зазначив Луценко.

Як каже Луценко, на фронті нікого не цікавить й не хвилює, хто за кого голосував.

«Вся українська політика до початку широкомасштабної війни там здається такою ж далекою, як столітня війна. Хто там виграв, Франція чи Англія, вже забулося. От приблизно те саме: боротьба Тимошенко, Ющенка, Порошенка, Зеленського, навіть найближчі політичні події там – це далеке минуле, яке війна відсунула у шухляди для істориків. Там хтось розповідає про своїх учнів у технікумі, я розповідав про політиків, з якими зустрічався. Там дуже цінуються жарти. День солдата завжди починається з жартів, весь день солдати один одного підйо…ують, кпинять і це дуже важливо. Це, по-перше, захисна реакція від морального спустошення і тривоги за своє життя, за життя своїх близьких. А по друге, якщо людина перестає посміхатися на жарти – з нею не все гаразд. Я бачив, як один солдат на п`ятий день, не відповідаючи на жарти, просто закрився. Бувають панічні напади. Тут потрібна або відпустка, або більша доза гумору, зміна атмосфери, інакше людина може не вийти з цього важкого стану. Тож розповіді з жартами дуже цінуються. Людина, яка має чим розбавити буденність і тривожність у бліндажі, там дуже у ціні», – пояснив військовий.

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Військові, як каже Луценко, взагалі не обговорюють вище політичне і військове керівництво. А якщо й в когось є думки, то «всі стараються лишати їх при собі».

«Навіть найбільш поінформовані люди. Можливо, я не надто поінформований, як колись у політиці, але дещо розуміюся і на військових маневрах кадрового особистого характеру. Ніколи про це не заводив розмову. Люди потребують єдності військового і політичного керівництва. Якщо хтось кине хоч піщинку, йому або в очі скажуть, що він му…ак, або просто припинять цю розмову, і він буде на поганому рахунку», – додав ексгенпрокурор.

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Також Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.