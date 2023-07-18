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ISW проаналізував вплив атаки на Кримський міст для логістики військ РФ на півдні України

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW проаналізував вплив атаки на Кримський міст для логістики військ РФ на півдні України
фото: Telegram

Міністерство транспорту РФ повідомило, що удари не завдали пошкоджень ні залізничному мосту, ані опори автомобільного мосту

У результаті атаки на Кримський міст, автомобільний рух був повністю зупинений, що може негативно вплинути на логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступальних дій Збройних Сил України. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Після серії вибухів, що сталися на мосту, що з'єднує материкову РФ з тимчасово окупованим українським півостровом, російська влада заявила, що спецслужби України стоять за безпілотним водним ударом, який стався ранком 17 липня, спрямованим на міст.

Відеозапис показує, що один проліт дороги мосту через Керченську протоку обрушився, а інший проліт отримав пошкодження, але залишився цілим.

Після вибухів, Міністерство транспорту Росії повідомило, що удари не завдали пошкоджень ні залізничному мосту, ані опори автомобільного мосту, а рух залізницею через міст відновився за кілька годин після удару.

Російська окупаційна «влада» перенаправила інтенсивний цивільний рух із захопленого Криму на територію РФ через окуповані південні райони в Україні. За повідомленнями російських джерел, спостерігалися значні транспортні затори в Джанкойському районі півострова, а також на території Херсонської області, яка перебуває під контролем інтервентів, в напрямку Мелітополя.

У звіті зазначається, що російські «туристи», які тікають з окупованого Криму, ймовірно, посилили рух і, швидше за все, завадили російській логістиці з Криму до «тилових районів» на території Запорізької та Херсонської областей.

Окупаційна «влада» попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації, щоб «пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом».

Прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відмовився коментувати причетність країни до інциденту.

При цьому, як раніше заявляли українські офіційні особи та аналітики ISW, міст через Керченську протоку та військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для Сил оборони України у їхньому захисті від повномасштабного вторгнення РФ та спроб Кремля захопити нашу державу.

Ключові висновки

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня.
  • Війська РФ вели активні наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямі.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної, навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.
  • ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута і просунулися в районі Донецько-Запорізького адміністративного кордону.
  • Війська РФ провели обмежені контратаки на заході Донецької області.
  • Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували начебто безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області.
  • Російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що з початку війни влада РФ звільнила щонайменше вісім воєначальників, не призначивши їх повторно на нові посади, що значною мірою відповідає попереднім оцінкам ISW.
  • Російська окупаційна «влада» продовжує штучно збільшувати кількість громадян РФ на тимчасово захоплених територіях України напередодні вересневих регіональних виборів.

Раніше повідомлялося, що на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Як стало відомо згодом били по Керчинському мості.

внаслідок підриву один із прольотів автодорожньої частини Кримського мосту повністю зруйнований і не підлягає відновленню. Про це повідомив віце-прем'єр країни-агресорки Марат Хуснуллін на нараді з російським диктатором Володимиром Путіним щодо ситуації на Кримському мосту.

Теги: дороги Міноборони військові Донецьк Кримський міст

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