На бойове чергування вийшов ракетоносій із вісьмома «Калібрами». ЗСУ попередили про небезпеку  

Підводний човен, що випустив вночі всі «Калібри», заведений в пункт базування

У Чорному морі відбулась ротація ракетоносіїв. На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до вісім «Калібрів». Про це повідомляє пресцентр ОК «Південь».

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Як зазначається, підводний човен, що випустив вночі всі «Калібри», заведений в пункт базування. На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до восьми «Калібрів».

«Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте власною безпекою і переходьте в укриття. Під час тривоги не допомагайте ворогу і не женіться за хайпом, не поспішайте оприлюднювати результати влучань та не висвітлюйте бойову роботу Сил оборони», – додали в ОК «Південь».

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Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.