Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На бойове чергування вийшов ракетоносій із вісьмома «Калібрами». ЗСУ попередили про небезпеку  

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На бойове чергування вийшов ракетоносій із вісьмома «Калібрами». ЗСУ попередили про небезпеку  
Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото ілюстративне

Підводний човен, що випустив вночі всі «Калібри», заведений в пункт базування

У Чорному морі відбулась ротація ракетоносіїв. На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до вісім «Калібрів». Про це повідомляє пресцентр ОК «Південь».

Як зазначається, підводний човен, що випустив вночі всі «Калібри», заведений в пункт базування. На бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до восьми «Калібрів».

«Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте власною безпекою і переходьте в укриття. Під час тривоги не допомагайте ворогу і не женіться за хайпом, не поспішайте оприлюднювати результати влучань та не висвітлюйте бойову роботу Сил оборони», – додали в ОК «Південь».

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Читайте також: Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах

                                           

Теги: корабель укриття ворог ракета війна Чорне море

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всеволод мріяв першим увійти у звільнений Севастополь – своє рідне місто
Хвилина мовчання: згадаймо Всеволода Грабара родом із Криму
21 липня, 09:00
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
20 липня, 22:19
Наслідки нічної атаки на Чернігівщину
Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині
20 липня, 10:00
Про надання нового пакету військової підтримки США можуть оголосити вже цього тижня
США готують новий пакет допомоги: чи будуть там касетні боєприпаси
20 липня, 08:11
Наслідки нічної атаки на Одесу
ЗСУ назвали мету масованої нічної атаки на південь
19 липня, 11:20
Українських підлітків набирають в окупаційний рух «Юнармія»
Херсонщина: окупанти готують українських підлітків до війни проти України
18 липня, 11:06
7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів
Білий дім пояснив, чому вирішив надати Україні касетні боєприпаси
11 липня, 11:17
Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини підтримав передачу Україні касетних боєприпасів
10 липня, 03:30
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили окупантів
Противник намагається стримати ЗСУ на півдні – Генштаб
9 липня, 18:59

Події в Україні

На бойове чергування вийшов ракетоносій із вісьмома «Калібрами». ЗСУ попередили про небезпеку  
На бойове чергування вийшов ракетоносій із вісьмома «Калібрами». ЗСУ попередили про небезпеку  
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
Били із підводного човна, застосували балістику: ЗСУ повідомили особливості удару по Одесі
Били із підводного човна, застосували балістику: ЗСУ повідомили особливості удару по Одесі
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя, є руйнування (фото)
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя, є руйнування (фото)
Атака РФ на Одесу, Зеленський попросив терміново скликати Раду Україна-НАТО: головне за ніч
Атака РФ на Одесу, Зеленський попросив терміново скликати Раду Україна-НАТО: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
63K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
31K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
30K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
22K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
20K
Що тепер скаже Онуфрій?

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту