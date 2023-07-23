Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах

В Ізюмі біля під'їзду будинку на міні підірвалася 72-річна жінка

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл (два вибухи), із артилерії, по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли, зафіксовано 10 вибухів. Обстріляно чотири населених пункти у територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо – без жертв та руйнувань.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 113 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

Краснопільська громада: артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і четверо отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та газопровід.

Білопільська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання.

Середино-Будська громада: росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе (1 вибух). Попередньо – отримали поранення дві людини.

Дніпропетровщина

Вночі ворожа артилерія накривала Марганецьку громаду та Нікополь. В останньому пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.

Вчора ворог двічі вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше.

Пошкоджені 12 приватних будинків, шість господарських споруд, теплиця, лінії електропередач. Побиті 3 авто, одне – знищене. Сталася пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Атакували рашисти і Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Понівечена лінія електропередач. Без жертв.

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Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 населених пунктах області. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян.

61 артилерійським ударом російські війська поцілили по будинках та комунікаціям Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.

Темирівка, Новодарівку та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіації ворога. Вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район; обійшлося без постраждалих.

Харківщина

За добу від обстрілів окупантів дві людини загинули, двоє – поранено. Вчора з РСЗВ «Смерч» окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Пошкоджено будівлю ПРАТ «Куп'янський молочно- консервний комбінат» та чотири вагони-рефрижератори. Витоку небезпечних хімічних речовин не виявлено, жертв та постраждалих немає. Також пошкоджено житловий приватний будинок.

Внаслідок ще одного обстріляв м. Куп'янськ з мінометів було пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка.

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Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Стан середньої тяжкості. Загинув чоловік 45 років.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки. У с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди. У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла будівля клубу. В м. Ізюм біля під'їзду на міні ПФМ підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням.

Луганщина

Тривають ворожі атаки на Лиманському напрямку. Другу добу епіцентром боїв стала територія поблизу Надії. Ударів з неба загарбники завдали по Серебрянському лісництву. Артилерійського тиску вкотре зазнали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 138 обстрілів( 611 снарядів).

Донеччина

За добу по області – четверо загиблих, 11 поранених. Ворог обстріляв 18 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ, смт Гостре, смт Курахівка, с.Благодатне, с.Дружба, с.Карпівка, с.Маркове, с.Новоселівка Перша та інші.

Пошкоджено 33 житлових будинки (з них дев’ять – багатоквартирних), два ЛЕП, два гаражі, водогін, торгівельний центр, цех підприємства, приміщення ринку, школа, газова труба, військовий автомобіль.

Миколаївщина

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено.

Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено Спасо-Преображенській собор.

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Постраждали двім’ятки архітектури. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Відомо про одного загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них четверо дітей. 11 дорослих та три дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

За минулу добу пообласті противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», авіації, танків, БМП та БПЛА. З них по місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона. Атакувала Зміївку Бериславської громади. Зафіксовано три «прильоти» керованих авіабомб – по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству.

Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми. Одна людина загинула.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.