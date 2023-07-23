Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

В  Ізюмі біля під'їзду будинку на міні підірвалася 72-річна жінка

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (два вибухи), із артилерії, по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли, зафіксовано 10 вибухів. Обстріляно чотири населених пункти у територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо – без жертв та руйнувань.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 113 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

  • Краснопільська громада: артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і четверо отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та газопровід.
  • Білопільська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання.
  • Середино-Будська громада: росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе (1 вибух). Попередньо – отримали поранення дві людини.

Дніпропетровщина

Вночі ворожа артилерія накривала Марганецьку громаду та Нікополь. В останньому пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.

Вчора ворог двічі вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше.

Пошкоджені 12 приватних будинків, шість господарських споруд, теплиця, лінії електропередач.  Побиті 3 авто, одне – знищене. Сталася пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Атакували рашисти і Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Понівечена лінія електропередач. Без жертв.

Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 населених пунктах області. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян.

61 артилерійським ударом російські війська поцілили по будинках та комунікаціям Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.

Темирівка, Новодарівку та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіації ворога. Вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район; обійшлося без постраждалих.

Харківщина

За добу від обстрілів окупантів дві людини загинули, двоє – поранено. Вчора з РСЗВ «Смерч» окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Пошкоджено будівлю ПРАТ «Куп'янський молочно- консервний комбінат» та чотири вагони-рефрижератори. Витоку небезпечних хімічних речовин не виявлено, жертв та постраждалих немає. Також пошкоджено житловий приватний будинок.

Внаслідок ще одного обстріляв м. Куп'янськ з мінометів було пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка.

Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Стан середньої тяжкості. Загинув чоловік 45 років.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки. У с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди. У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла будівля клубу. В м. Ізюм біля під'їзду на міні ПФМ підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням.

Луганщина

Тривають ворожі атаки на Лиманському напрямку. Другу добу епіцентром боїв стала територія поблизу Надії. Ударів з неба загарбники завдали по Серебрянському лісництву. Артилерійського тиску вкотре зазнали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 138 обстрілів( 611 снарядів).

Донеччина

За добу по області – четверо загиблих, 11 поранених. Ворог обстріляв 18 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ, смт Гостре, смт Курахівка, с.Благодатне, с.Дружба, с.Карпівка, с.Маркове, с.Новоселівка Перша та інші.

Пошкоджено 33 житлових будинки (з них дев’ять – багатоквартирних), два ЛЕП, два гаражі, водогін, торгівельний центр, цех підприємства, приміщення ринку, школа, газова труба, військовий автомобіль.

Миколаївщина

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Куцурубської  громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено.

Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено Спасо-Преображенській собор. 

Постраждали двім’ятки архітектури. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Відомо про одного загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них четверо дітей. 11 дорослих та три дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

За минулу добу пообласті противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», авіації, танків, БМП  та  БПЛА.  З них по місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Рашисти поцілили  у райони 25 населених пунктів області; адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона.  Атакувала Зміївку Бериславської громади. Зафіксовано три «прильоти» керованих авіабомб – по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству.

Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми. Одна людина загинула.

Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. 

Читайте також:

Теги: пожежа Херсон будинок жінка майно рашисти ворог поранення смерч собор Запорізька область рятувальники вибух Костянтинівка окупанти обстріл Миколаїв автомобіль житло Авдіївка громада росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти мріють знищити Україну та її жителів
Тюрми для українців. Кремль усе ще вірить у свою перемогу
14 липня, 17:31
Окупанти заявили про ліквідацію двох «проукраїнських терористів» у Бердянську
Російські окупанти у Бердянську вбили двох підлітків
25 червня, 04:25
Прикриваючи свій виступ матами та образами на адресу жінок, окупант почав принижувати весь український народ
Росіянина, який на турецькому пляжі вихвалявся вбивствами українців, наздогнала розплата
3 липня, 10:32
Маляр: Те, що ворог не просувається, а ми все-таки просуваємося, це говорить лише про професійність, мужність і силу наших військових
Окупанти підтягують військові резерви на сході та півдні
3 липня, 10:02
Через влучання ракети в житловий будинок у Львові загинули четверо людей
Частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки – МВС
6 липня, 13:34
Начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника, який має досвід роботи лише сім місяців
Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох
6 липня, 13:56
У Росії існує масштабна система утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільним населенням
Тисячі українців утримуються в мережі в'язниць РФ – AP
14 липня, 07:32
Зеленський зазначив, що у портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства
Мішень РФ не лише Україна: Зеленський відреагував на обстріл Одеси (відео)
19 липня, 20:24
Унаслідок вибухів у Миколаєві виникли пожежі
Удар по Миколаєву: кількість постраждалих значно зросла
20 липня, 06:38

Події в Україні

Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ створює видимість великого наступу на Куп'янськ
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
Били із підводного човна, застосували балістику: ЗСУ повідомили особливості удару по Одесі
Били із підводного човна, застосували балістику: ЗСУ повідомили особливості удару по Одесі
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя, є руйнування (фото)
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя, є руйнування (фото)
Атака РФ на Одесу, Зеленський попросив терміново скликати Раду Україна-НАТО: головне за ніч
Атака РФ на Одесу, Зеленський попросив терміново скликати Раду Україна-НАТО: головне за ніч
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС: названо причину
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
61K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
30K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
28K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
20K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
7552
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту