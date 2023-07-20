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Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині
Наслідки нічної атаки на Чернігівщину
фото: В'ячеслав Чаус / Telegram

Кількість потерпілих уточнюється

У ніч з 19 на 20 липня російські війська атакували прикордонну Семенівку дронами-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Внаслідок атаки є влучання в житлові будинки.

«Кількість потерпілих уточнюється. Триває відселення мешканців», – йдеться у повідомленні.

Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині фото 1
Рашисти атакували «Шахедами» житлові будинки на Чернігівщині фото 2

Крім того, у Новгород-Сіверській територіальній громаді зафіксовано 14 прильотів з артилерії; 36 – з реактивних систем залпового вогню; сім – мінометів; три – ймовірно некерований авіаційних ракет, запущених з вертольота.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: Чернігівщина війна окупанти

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