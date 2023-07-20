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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибуху чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу

Сьогодні, 20 липня, в селі Верхній Байрак, що знаходиться в Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що поблизу свого подвір’я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу.

«Обставини події з’ясовуються. Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку», – закликали в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на півночі Житомирської області чоловік знехтував попереджувальними знаками та заїхав на автомобілі на заміновану територію, де підірвався й загинув. 

Також у селі Калинівське в Херсонської області під час польових робіт тракторист підірвався на вибухівці. Його госпіталізували.

До слова, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Внаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина

Також вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

Теги: пожежа армія чоловік ворог поранення

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