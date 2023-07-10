Президент Німеччини підтримав передачу Україні касетних боєприпасів

Президент ФРН вважає, що уряд країни не повинен вставати на шляху союзників

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів у рамках допомоги на тлі триваючої військової агресії РФ. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу ZDF.

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Штайнмаєр водночас назвав правильною позицію Німеччини, яка є учасницею Конвенції щодо касетних боєприпасів. Однак у цій ситуації "вона не повинна ставати на заваді" Штатам.

Також президент ФРН вважає, що уряд країни не повинен вставати на шляху союзників.

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Говорячи про триваючу військову агресію Кремля, Штайнмаєр звернув увагу, що війна в Україні може завершитися хоч завтра, якщо РФ вишле своїх солдатів назад.

У цьому контексті німецький президент наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку країн-союзників.

«Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоб вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України», - сказав він.

Нагадаємо, 7 липня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси.

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Рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України. Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.

До слова, НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні.