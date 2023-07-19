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ЗСУ назвали мету масованої нічної атаки на південь

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ назвали мету масованої нічної атаки на південь
Наслідки нічної атаки на Одесу
фото з соцмереж

РФ прагне максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту

У ніч проти середи, 19 липня, російські окупанти масовано атакувала південь України. Зокрема, загарбники завдали ударів по Одесі та області. Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі «FreeДом».

Гуменюк зазначила, що РФ прагне максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, аби завади роботу порту. 

«Ситуація (на півдні – «Главком») дуже напружена, складна. Цієї ночі ворог постарався ускладнити нам її максимально, не заспокоївшись на попередньому нічному ударі. Зокрема, по порту, інфраструктурі. У цю ніч знову зробив спробу атакувати південні регіони. Знову акцент зміщується в бік зернового коридору, в бік потенціалу регіону бути житницею. Щоб Одеська область не мала такої можливості», – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що «Шахеди» влучили в об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

Також масовано атаки зазнала Кіровоградщина.

Крім того, ворог атакував готельний комплекс у Коблево.

Всього ворог випустив по Україні 31 ракету та 32 дрони.

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Теги: ЗСУ Одеса війна Миколаїв

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