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    У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку

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    На Прикарпатті рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася в горах - У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку
    На Прикарпатті рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася в горах
    Фото: dsns.gov.ua

    Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця

    В Івано-Франківській області рятувальники спустили з гори Хом'як туристку з Луцька. При сходженні вона отримала травму ноги і не могла самостійно пересуватися. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Відзначається, що після надходження повідомлення про те, що при сходженні на гору Хом'як туристка з Луцька травмувала ногу, на місце висунулися співробітники пошуково-рятувального підрозділу.

    «О 17:50 вони прибули на місце і виявилися постраждалою долікарську допомогу», – вказали в ДСНС.

    Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця.

    При цьому рятувальники несли жінку на спеціальних ношах.

    До слова, 18 серпня, під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району заблукали четверо дітей. Усі вони ромської національності 2007–2014 років народження.

    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори)
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    У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку