У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку

На Прикарпатті рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася в горах

Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця

В Івано-Франківській області рятувальники спустили з гори Хом'як туристку з Луцька. При сходженні вона отримала травму ноги і не могла самостійно пересуватися. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відзначається, що після надходження повідомлення про те, що при сходженні на гору Хом'як туристка з Луцька травмувала ногу, на місце висунулися співробітники пошуково-рятувального підрозділу.

«О 17:50 вони прибули на місце і виявилися постраждалою долікарську допомогу», – вказали в ДСНС.

Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця.

При цьому рятувальники несли жінку на спеціальних ношах.

До слова, 18 серпня, під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району заблукали четверо дітей. Усі вони ромської національності 2007–2014 років народження.