На Буковині працівнику ТЦК довелося стріляти, щоб захиститися від розлючених людей

У результаті інциденту ніхто не постраждав

Група розлючених людей напала на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Чернівецькій області. Інцидент стався поблизу села Чорногузи, де представник Вижницького районного ТЦК та СП здійснював оповіщення, заявили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

«Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози. Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції», – сказано у повідомленні.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП додали, що з’ясовують усі причини і обставини інциденту та сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

«Військовий був переведений до ТЦК та СП з 10 окремої гірсько-штурмової бригади у зв'язку зі станом здоров'я, бойовими травмами», – кажуть у військкоматі.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.