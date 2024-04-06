У Києві чоловік із ножем напав на працівників ТЦК

Нападник підійшов до військових на вулиці

У Києві чоловік напав на працівників Деснянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це ТЦК повідомив у Facebook.

Як зазначається, подія сталася приблизно опівдні, під час роботи мобільної групи з оповіщення на вулиці Шалом Алейхама. Патруль розмовляв із військовозобовʼязаним. У цей час чоловік 1972 року народження підійшов зі спини та вдарив старшого сержанта по голові. Далі дістав із сумки ніж та хотів поранити ним іншого старшого солдата.

«Чоловік погрожував та нападав. Тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази. Наразі нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

Нагадаємо, що штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть збільшити до 204 тис. грн. Відповідний законопроєкт 10379 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення від Кабміну, підготовлений Міноборони, Верховна Рада збирається розглянути 10-11 квітня. Зазначимо, що зараз, згідно з законодавством, за неявку за повісткою про первинний виклик до військкомату штраф для громадян складає від 1700 грн до 3400 грн.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей.