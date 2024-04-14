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На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: чим усе закінчилося
Суд з’ясував, що начальник ТЦК, мобілізувавши заброньованого працівника, вчинив перевищення службових повноважень
фото ілюстративне

Чоловік самостійно прибув у районний ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних

На Львівщині начальник одного з районних територіальних центрів кмплектування мобілізував на військову службу заброньованого працівника компанії «Галичина». Про це передає Zaxid.net.

Наприкінці січня працівник Молочної компанії «Галичина» самостійно прибув у районний ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Чоловік надав працівникам військкомату витяг з наказу Мінекономіки про бронювання.

У ТЦК проігнорували докумет і цього ж дня скерували чоловіка для проходження ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. За два дні йому виписали повістку, від якої він відмовився. Начальник ТЦК включив цього військовозобов’язаного до наказу про призов за мобілізацією.

Суд з’ясував, що начальник ТЦК, мобілізувавши заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах військового стану.

У суді начальника ТЦК визнали винним у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначили йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.

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Теги: Мінекономіки штраф чоловік Львівщина поліція відео ухилянти

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