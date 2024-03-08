Напад на представників ТЦК у Чернівецькій області: поліція повідомила нові деталі

Стосовно причетних до нападу порушили кримінальне провадження за фактом скоєння хуліганства

У четвер, 7 березня, на блокпосту ТЦК у Путильському районі Чернівецької області чоловіки, озброївшись сокирами, напали на чоловіків у військовій формі. Наразі встановлено всіх причетних до нападу, про що поліція Буковини розповіла виданню Zaxid.net.

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Правоохоронці розповіли, що за фактом бійки порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

«Це сталося в селі Плоска, це прикордонна зона. Там стоїть постійно контрольно-пропускний пост, на якому знаходять військові, поліція. Місцеві жителі самі прийшли до них і почали нападати. Зараз правоохоронці розслідують цю справу. Є факт наїзду на людину, так що згодом буде змінена правова кваліфікація, доповнена, і підозру оголосять всім нападникам», – зазначила речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

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Поліцейська додала, що один з військовослужбовців отримав травми. Він отримав направлення на проходження судово-медичної експертизи, щоб встановити тяжкість тілесних ушкоджень. При цьому в Чернівецькому обласному ТЦК наразі цю ситуацію не прокоментували.

Нагадаємо, під час інциденту до представників ТЦК під'їхав чоловік на коні, який тримає сокиру. Чоловіки розмовляли аж поки на дорогу не виїхав автомобіль жовтого кольору,який набрав швидкість і їхав просто на військкомів. Одному вдалося відскочити, а іншого автівка зачепила і він впав. На щастя, чоловік не травмувався.

Потім водій розвернувся, вийшов з машини і накинувся на військкомів, наносячи удари твердою стороною сокири. Зчинилася перепалка, до якої доєднався чоловік на коні. Також чоловіки повибивали вікна в автівці представників ТЦК. Осторонь весь цей час стояли ще двоє чоловіків у формі з автоматами і представники поліції, які у конфлікт вони не втручалися.

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