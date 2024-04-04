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Мобілізація: Нацполіція пояснила, як ухилянти доставляються до ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: Нацполіція пояснила, як ухилянти доставляються до ТЦК
Підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи
фото ілюстративне

На місці складається постанова про адмінправопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою

Якщо людина у розшуку від ухилення від мобілізації, передбачається певний механізм її доставки до ТЦК. Про етапи взаємодії поліції з ТЦК розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв виданню «Радіо Свобода».

«Механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку», – сказав він.

«Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП», – розповів представник Нацполіції.

Так, вже на місці складається постанова про адмінправопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

Якщо людина, щодо якої винесена постанова, може довести поважні причини неприбуття, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку їй загрожує накладення адмінштрафу.

«Складається протокол уповноваженим офіцером Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу», – пояснив Ахрамєєв.

До відома, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

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Теги: суд ухилянти ТЦК

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