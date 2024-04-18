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Столична поліція повідомила, скількох людей можуть затримати через неявку до ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Столична поліція повідомила, скількох людей можуть затримати через неявку до ТЦК
Раніше очільник МВС розповів, що бази поліції містять дані про сотні тисяч потенційних ухилянтів
фото з відкритих джерел

Станом на 1 квітня поліція отримала 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів

Поліція Києва отримала понад 5 тис. звернень від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов'язаних українців. Про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві на запит видання NV.

Саме поліція за зверненням ТЦК та органів СБУ має затримувати та доставляти призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що вчинили адміністративні правопорушення: порушили правила військового обліку чи законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Так, станом на 1 квітня поліція отримала 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів. Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4955 осіб.

Поліція Києва отримала понад 5 тис. звернень від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов'язаних українців
Поліція Києва отримала понад 5 тис. звернень від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов'язаних українців
фото: NV

При цьому наразі поліції Києва встановила місце перебування та доставила до ТЦК для складання адмінматеріалів майже третину зазначених осіб, а саме – 1416.

Нагадаємо, бази поліції містять дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можуть бути ухилянтами.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

До слова, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: Київ столиця кияни поліція ухилянти ТЦК військомат

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