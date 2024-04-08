Працівниця дитсадка, яка вибивала вікна в бусі ТЦК, відбулася смішним штрафом
Порушниця просила суд врахувати її важкий емоційний стан під час ухвалення покарання
Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти «Берізка» за вчинення дрібного хуліганства (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
За матеріалами справи, 29 березня цього року жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і за допомогою дерев’яної палиці пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові. Відео самого інциденту потрапило до мережі інтернет.
У суді порушниця визнала вину та щиро розкаялася. Просила суд врахувати її важкий емоційний стан, пов’язаний із постійними переживаннями за сина, який є мобілізованим. Пообіцяла у подальшому протиправних дій не вчиняти.
Потерпіла особа до суду не з’явилася, передала письмову заяву, в якій просила застосувати до порушниці максимальне покарання (найжорсткішою санкцією статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення можна вважати застосування адміністративного арешту до 15 діб – «Главком»).
Суд повністю підтвердив вину жінки, зібраними у справі доказами. Під час обрання їй покарання Феміда наголосила: адміністративна відповідальність має на меті не лише кару, а й виправлення правопорушника, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як ним, так й іншими особами. Обставиною, що пом’якшила відповідальність порушниці, суд зарахував щире каяття. Окремо взяв до уваги те, що жінка раніше не притягувалася до відповідальності і факт того, що працює у дошкільному закладі.
Крім штрафу, працівниця дитсадка заплатить 605,6 грн судового збору.
Напередодні ухвалення рішення щодо працівниці дитсадка Хмельницький обласний ТЦК та СП зробив заяву: військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ. Тому будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців передбачає покарання.
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