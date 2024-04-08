Працівниця дитсадка, яка вибивала вікна в бусі ТЦК, відбулася смішним штрафом

Суд призначив порушниці 85 грн штрафу за напад на автобус ТЦК та СП

Порушниця просила суд врахувати її важкий емоційний стан під час ухвалення покарання

Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти «Берізка» за вчинення дрібного хуліганства (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 29 березня цього року жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і за допомогою дерев’яної палиці пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові. Відео самого інциденту потрапило до мережі інтернет.

У суді порушниця визнала вину та щиро розкаялася. Просила суд врахувати її важкий емоційний стан, пов’язаний із постійними переживаннями за сина, який є мобілізованим. Пообіцяла у подальшому протиправних дій не вчиняти.

Потерпіла особа до суду не з’явилася, передала письмову заяву, в якій просила застосувати до порушниці максимальне покарання (найжорсткішою санкцією статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення можна вважати застосування адміністративного арешту до 15 діб – «Главком»).

Суд повністю підтвердив вину жінки, зібраними у справі доказами. Під час обрання їй покарання Феміда наголосила: адміністративна відповідальність має на меті не лише кару, а й виправлення правопорушника, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як ним, так й іншими особами. Обставиною, що пом’якшила відповідальність порушниці, суд зарахував щире каяття. Окремо взяв до уваги те, що жінка раніше не притягувалася до відповідальності і факт того, що працює у дошкільному закладі.

Крім штрафу, працівниця дитсадка заплатить 605,6 грн судового збору.

Напередодні ухвалення рішення щодо працівниці дитсадка Хмельницький обласний ТЦК та СП зробив заяву: військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ. Тому будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців передбачає покарання.