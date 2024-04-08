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Працівниця дитсадка, яка вибивала вікна в бусі ТЦК, відбулася смішним штрафом

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Працівниця дитсадка, яка вибивала вікна в бусі ТЦК, відбулася смішним штрафом
Суд призначив порушниці 85 грн штрафу за напад на автобус ТЦК та СП
стоп-кадр із відео

Порушниця просила суд врахувати її важкий емоційний стан під час ухвалення покарання

Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти «Берізка» за вчинення дрібного хуліганства (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 29 березня цього року жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і за допомогою дерев’яної палиці пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові. Відео самого інциденту потрапило до мережі інтернет.

У суді порушниця визнала вину та щиро розкаялася. Просила суд врахувати її важкий емоційний стан, пов’язаний із постійними переживаннями за сина, який є мобілізованим. Пообіцяла у подальшому протиправних дій не вчиняти.

Потерпіла особа до суду не з’явилася, передала письмову заяву, в якій просила застосувати до порушниці максимальне покарання (найжорсткішою санкцією статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення можна вважати застосування адміністративного арешту до 15 діб – «Главком»).

Суд повністю підтвердив вину жінки, зібраними у справі доказами. Під час обрання їй покарання Феміда наголосила: адміністративна відповідальність має на меті не лише кару, а й виправлення правопорушника, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як ним, так й іншими особами. Обставиною, що пом’якшила відповідальність порушниці, суд зарахував щире каяття. Окремо взяв до уваги те, що жінка раніше не притягувалася до відповідальності і факт того, що працює у дошкільному закладі.

Крім штрафу, працівниця дитсадка заплатить 605,6 грн судового збору.

Напередодні ухвалення рішення щодо працівниці дитсадка Хмельницький обласний ТЦК та СП зробив заяву:  військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ.  Тому будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців передбачає покарання.

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Теги: суд війна штраф військові автомобіль мобілізація жінка ТЦК

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