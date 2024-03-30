На Хмельниччині жінки напали на автомобіль ТЦК

Військкомат звернувся до поліції

У мережі поширилося відео, на якому декілька жінок напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Одна із жінок, озброївшись палицею, почала бити вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, вибіг геть.У Telegram-каналах пишуть, що сталося це в селі Кунів Шепетівського району Хмельницької області.

Із відео достеменно не зрозуміла причина конфлікту, хоча місцеві медіа припускають, що жінки не задоволені мобілізаційними заходами.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП відреагували на ситуацію, заявивши про «напад групою агресивних місцевих мешканок» на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК під час проведення «заходів оповіщення».

У військкоматі кажуть, що внаслідок дій жінок пошкоджений службовий автомобіль, тому на місце події викликали представників поліції.

«Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджання проведення заходів із мобілізації передбачено кримінальну відповідальність», – резюмували в ТЦК.

Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал із начальником ТЦК Рівненщини. Згодом ситуацію із представником ТЦК прокоментували в ЗСУ.

За даними пресслужби Сухопутних військ ЗСУ розпочато службову перевірку «Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – йдеться у повідомленні.

Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та всебічному з’ясуванні всіх обставин події.

Як повідомлялося, місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях.

Для поповнення частин, які зараз виконують бойові завдання на передовій, військкоми змушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення самотужки.