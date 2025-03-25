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На Чернігівщині зруйновано цвинтар, де поховані жертви Голодомору: реакція влади

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Чернігівщині зруйновано цвинтар, де поховані жертви Голодомору: реакція влади
Техніка, яка працює на місці поховань
скриншот з сюжету телеканалу «Прилуки»

У селі Івківці Чернігівської області було знищено кладовище, де поховані жертви Голодомору

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус доручив правоохоронцям перевірити законність дій місцевої влади у випадку з роботою техніки на місці можливого поховання жертв Голодомору у селі Івківці Ладанської громади. Як передає «Главком», про це Чаус повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Поставив задачу очільнику Прилуцької РВА негайно зібрати представників громади та профільних спеціалістів, щоб детально вивчити ситуацію. Одночасно доручив правоохоронним органам, щоб вони зі свого боку перевірили законність дій місцевої влади у цьому випадку», – заявив Чаус.

Нагадаємо, у селі Івківці Чернігівської області було знищено кладовище, де поховані жертви Голодомору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний музей Голодомору.

Селищний голова Роман Ювченко пояснив зі свого боку, що роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою.

За словами Ювченка, в плані територіальної громади ділянка, на якій проводять грейдерування, не вважається кладовищем і роботи з вирубування чагарників та розрівняння землі були проведені саме на частині ділянки старого цвинтаря, яка не містить візуальних ознак будь-яких поховань.

Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до голови Ладанської тергромади та голови Прилуцької райдержадміністрації з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

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Теги: кладовище Голодомор 1932-1933 років Чернігівщина

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