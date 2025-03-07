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Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по енергетиці України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по енергетиці України
Росія знову атакувала Харківщину
фото: ДСНС Харківщини

Зеленський: Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни

РФ здійснила чергову масовану атаку проти енергетики України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до встановлення реального миру має стати примус Росії до припинення ударів, спрямованих проти життя. Про це повідомляє «Главком» із посилання на главу держави.

«Минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти енергетики України. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів. Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по енергетиці України фото 1

Президент зауважив, що для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000: «Зокрема «міражі» успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Дякую! Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи».

Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по енергетиці України фото 2

«Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну», – наголосив Зеленський.

Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по енергетиці України фото 3

Нагадаємо, знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко. «Росія продовжує свій енергетичний терор. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Також ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду. «Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що жертв немає.

Також унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз».

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Теги: Володимир Зеленський енергетика електроенергія війна росія Україна Харківщина Тернопільщина Одещина Чернігівщина

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