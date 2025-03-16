Велике будівництво під Києвом. Скільки вартуватиме зведення другої черги військового цвинтаря?

Усі роботи заплановано виконати до кінця 2026 року

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 14 березня оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища у Фастівському районі Київської області. Очікувана вартість проєкту –1,31 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

У тендерній документації замовник прописав: друга черга будівництва складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.

дані: ProZorro

Згідно з календарним планом замовника, у 2025 році передбачається витратити 60,5 млн грн на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища. Решту – 1,25 млрд грн заплановано на 2026 рік.

На військовому кладовищі під Києвом з'явиться 100-метровий флагшток дані: ProZorro

Перед в’їздом до військового цвинтаря буде встановлено дві стели дані: ProZorro

Аукціон із визнання переможця тендеру відбудеться 31 березня.

Як повідомляв «Главком», державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня 2024 року уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу почався у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочався паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, у 2024 році держава перерахувала підряднику 427,4 млн грн на будівництво I черги військового кладовища.

У 2024 році держава перерахувала підряднику 427,4 млн грн на будівництво I черги військового кладовища. дані: spending.gov.ua

За відомостями аналітичної системи YouControl, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано киянина Віктора Гавриленка.

Крім цього, відомо, що засновниками ТОВ «Акам» (входить до складу консорціуму) є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Тепер новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг.

На початку вересня 2024 року Служба безпеки підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.