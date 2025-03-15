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На Чернігівщині злодій вкрав у священника сало, а потім розкаявся і повернув

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Чернігівщині злодій вкрав у священника сало, а потім розкаявся і повернув
Злодієві захотілося скуштувати сальця
фото з відкритих джерел

Злодій виніс із погребу місцевого панотця вісім банок сала

У селі Виблі на Чернігівщині сталася незвична крадіжка – невідомий зламав замок на погребі місцевого священника та виніс звідти вісім банок сала. В «улові» злодія були чотири трилітрові банки та чотири літрові, в яких зберігався смалець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий портал Чернігова.

Обурений панотець одразу звернувся до поліції. Правоохоронці швидко вийшли на слід зловмисника. Виявилося, що сало вкрав 37-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом і перебував на обліку в поліції. Він нещодавно оселився у селі, але встиг привернути до себе увагу місцевих жителів.

Чоловік не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєному. Уже за два дні після крадіжки всі банки повернули власнику. За словами священника, він пробачив злодія, бо той розкаявся і вирішив виправити свою помилку.

Раніше повідомлялося, що телеексперт з квартирних афер потрапив під суд за квартирне шахрайство

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, який обікрав військового на станції метрополітену. Зловмисник скористався моментом та поцупив у воїна вартісну річ. 

У Києві ювенальні поліцейські та соціальні служби вилучили немовля у п’яної  матері, яка з дитиною зачинилась в чужій квартирі. Інформація про те, що з квартири на проспекті Оболонському тривалий час чути крик та плач дитини, надійшла напередодні ввечері. На місце події негайно виїхали ювенальні інспектори територіального управління поліції, служба у справах дітей, а також співробітники ДСНС та екіпаж патрульних. 

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Теги: Чернігівщина шахрайство чоловік

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