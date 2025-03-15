На Чернігівщині злодій вкрав у священника сало, а потім розкаявся і повернув

Злодій виніс із погребу місцевого панотця вісім банок сала

У селі Виблі на Чернігівщині сталася незвична крадіжка – невідомий зламав замок на погребі місцевого священника та виніс звідти вісім банок сала. В «улові» злодія були чотири трилітрові банки та чотири літрові, в яких зберігався смалець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий портал Чернігова.

Обурений панотець одразу звернувся до поліції. Правоохоронці швидко вийшли на слід зловмисника. Виявилося, що сало вкрав 37-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом і перебував на обліку в поліції. Він нещодавно оселився у селі, але встиг привернути до себе увагу місцевих жителів.

Чоловік не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєному. Уже за два дні після крадіжки всі банки повернули власнику. За словами священника, він пробачив злодія, бо той розкаявся і вирішив виправити свою помилку.

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