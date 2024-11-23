Голодомор: трагедія минулого, яка вчить боротися за майбутнє

«Втрати України від Голодомору зіставні з втратами від ІІ Світової війни»

Голодомор – геноцид Українського народу…

Зміст цього визначення осягаєш, коли знайомишся з свідченням очевидців. Коли згадуєш історію власної родини, і чуєш історії інших. Коли зіставляєш з ними статистичні дані.

Втрати України від Голодомору зіставні з втратами від ІІ Світової війни.

Лише на Сумщині 59 сіл потрапили на «чорну дошку» – у них відібрали всі продукти. 20% українців Сумщини не пережили навмисно влаштований Росією Голод. Ці рани болять досьогодні – і досі впливають на нас.

А зараз рашисти навіть не приховують, що прийшли «павтаріть». Тому вшанування памʼяті жертв Голодомору – це нагадування, за що ми воюємо. І що буде, якщо воювати