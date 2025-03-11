У Вінниці на одному з кладовищ сталася бійка: постраждав охоронець (відео)

Поліція встановлює обставини конфлікту на Сабарівському кладовищі у Вінниці

У Вінниці вночі 10 березня біля в’їзду на територію Сабарівського кладовища стався інцидент, під час якого хулігани вчинили бійку та штовханину, завдавши побоїв охоронцеві кладовища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області та Ситуаційний центр.

«10 березня близько 22:33 вісім осіб, серед яких четверо чоловіків і четверо жінок, прибули на автомобілі Mitsubishi Pajero сірого кольору. Не зважаючи на встановлений графік роботи, група людей намагалися потрапити на територію кладовища на позашляховику», – зауважує Ситуаційний центр.

Під час короткої розмови з охоронцем група чоловіків і жінок почала його бити. Після цього вони увійшли до приміщення прохідної, взяли ключ, відчинили ворота та заїхали на територію кладовища.

Поліція зауважила, що встановлює обставини конфлікту на Сабарівському кладовищі у Вінниці.

«Учасники інциденту встановленні працівниками поліції. За вказаним фактом розпочато розслідування провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

Раніше на Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.