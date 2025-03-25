На Чернігівщині місцева влада зрівняла із землею кладовище з жертвами Голодомору

Роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою

У селі Івківці Чернігівської області було знищено кладовище, де поховані жертви Голодомору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний музей Голодомору.

Селищний голова Роман Ювченко пояснив зі свого боку, що роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою.

За словами Ювченка, в плані територіальної громади ділянка, на якій проводять грейдерування, не вважається кладовищем і роботи з вирубування чагарників та розрівняння землі були проведені саме на частині ділянки старого цвинтаря, яка не містить візуальних ознак будь-яких поховань.

«Місцеві мешканці кажуть, що їх ніхто не попереджав та ніхто не радився з ними про роботи на кладовищі. Вони одразу звернулися до селищного голови з проханням зупинити роботи: старожили села знають від своїх рідних про те, що саме в тій частині знаходяться поховання періоду Голодомору. Адже, як відомо, в роки Голодомору над померлими не здійснювалися поховальні обряди за християнською традицією, і захоронення померлих відбувалися в братських могилах, куди поміщали від кількох десятків до кількох сотень тіл людей. За це відповідала окрема спеціально призначена на рівні колгоспу людина» – йдеться в повідомленні.

Згідно з Національною книгою пам’яті, в роки Голодомору в Івківцях загинуло від голоду щонайменше 162 людини, серед них – велика кількість дітей. І це лише ті, чиї імена встановлено. Цвинтар в Івківцях є одним з понад тисячі місць масового поховання на території України.

Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до голови Ладанської тергромади та голови Прилуцької райдержадміністрації з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

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