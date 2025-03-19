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Після перемовин Трампа і Путіна Росія атакувала Україну 145-ма дронами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після перемовин Трампа і Путіна Росія атакувала Україну 145-ма дронами
56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені без негативних наслідків
фото ілюстративне: Національна поліція

ППО збила 72 ударних БпЛА, 45 безпілотників атакували Київську область

У ніч на 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командування Повітряних сил.

Повідомляється, що атака здійснювалась із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Так, станом на 8.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Після перемовин Трампа і Путіна Росія атакувала Україну 145-ма дронами фото 1
інфографіка: Повітряні сили

56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені без негативних наслідків.

У КМВА повідомили, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. 19 знищено розрахунками ППО. Решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Нагадаємо, російські терористи у ніч на 19 березня завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений.  Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований.

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні. Близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім цього російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині.  Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: війна Чернігівщина Одещина Сумщина Київщина напад Дніпропетровщина Полтавщина росіяни авіація

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