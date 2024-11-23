День пам'яті жертв Голодомору: МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ

Створено електронну мапу, на яку нанесено фотокопії збережених архівних справ та тих, які були знищені у 1956 році

МВС оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов’язаних з Голодомором. Вони доступні на електронній карті. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Міністерство внутрішніх справ у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, пов’язаних із діями радянських катів», – йдеться у повідомленні.

скріншот мапи

Зазначається, що наразі на електронну мапу нанесено фотокопії збережених 1022 архівних справ та інформацію про 1024 справи, які були знищені у 1956 році.

«Враховуючи, що частина інформації була знищена, окремі позначки на мапі про випадки людоїдства розміщені не за місцем скоєння, а за місцем знаходження слідчих підрозділів. Це пояснює скупчення випадків, нанесених на мапу, в місцях розташування слідчих підрозділів», – пояснює МВС.

Роботи з переведення паперових документів архіву МВС в електронний формат та нанесення їх на інтерактивну мапу ще тривають.

Нагадаємо, що щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.

Цього року традиційні заходи пам’яті розпочнуться 23 листопада о 16:00 хвилиною мовчання, під час якої українці схилять голови перед загиблими. Також відбудеться всеукраїнська акція «Запали свічку», коли кожен бажаючий встановить запалену свічку на своєму підвіконні. У храмах відслужать панахиди, а біля пам’ятників жертвам Голодомору пройдуть меморіальні заходи.

До слова, з приходом на Банкову третього президента України Віктора Ющенка вшанування жертв Голодомору, яке цього року відзначається 23 листопада, було внесено у програми для іноземних делегацій. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.