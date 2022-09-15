Як кілька Бородянок та Буч: Міноборони повідомило про жертви в Ізюмі

На деякі будинки в Ізюмі рашисти навмисно скидали авіабомби

Російські загарбники випустили по Ізюму більше ракет по Ізюму, ніж по Маріуполю. Хоча населення з Ізюму було приблизно в 10 разів меншим. Про це повідомив радник міністра оборони України Олексій Копитко.

«Багато хто вже бачив окремі кадри з Ізюму, але досі не зміг скласти повну картину. Для розуміння. Ізюм – це кілька Бородянок з точки зору руйнування і кілька (принаймні дві) Буч з т. ч. кількість жертв цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що є житлові багатоповерхівки, на які навмисно скидали авіабомби. Склались цілі під'їзди. Десятки загиблих.

«Як тільки наші воїни просунуть фронт трохи далі на схід, буде величезна робота щодо розслідування цих злочинів. Візит президента України в Ізюм – дуже сильний жест, який дозволить фіксувати увагу на цьому місті, в т. ч. в контексті майбутнього трибуналу над російськими воєнними злочинцями», – додав Копитко.

Нагадаємо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Бородянку; спалахнули два супермаркети. Також містом проїхала ворожа техніка. На початку квітня Бородянку було звільнено. Багато будинків у місті виявилися знищеними (із 29 багатоповерхівок повністю знищено 8, а решту пошкоджено). Рятівники побоюються, що під уламками може знайтись багато загиблих, доля яких дотепер залишається невідомою.

Під час російського вторгнення в Україну у лютому – березні 2022 року російські війська здійснили в Бучі масове вбивство цивільного населення, відоме як Бучанська різанина. Місто перебувало в окупації 28 днів. 31 березня місто було звільнено від російських окупантів. Були виявлені ознаки воєнних злочинів Росії, зокрема масових убивств та страт цивільного населення. За даними, опублікованими 7 квітня, 90 % жертв серед мирних жителів міста загинули внаслідок розстрілів росіянами.