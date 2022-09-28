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Поблизу деокупованого Високопілля знайдено тіла вбитих цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поблизу деокупованого Високопілля знайдено тіла вбитих цивільних
Двоє чоловіків загинули від вогнепальних поранень
фото ілюстративне

Вбитими виявили жителі Одещини, які зникли ще у липні

На деокупованій території поблизу Високопілля на Херсонщині правоохоронці виявили тіла двох цивільних чоловіків зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Під час відпрацювання на деокупованій території поблизу Високопілля у канаві виявлено тіла двох цивільних чоловіків зі слідами насильницької смерті, попередньо, від вогнепальних поранень», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже встановили особи загиблих. Це двоє жителів Одеської області, які з липня вважалися зниклими безвісти.

Загалом за минулу добу поліція відкрила 15 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рашистів на території Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що деокуповане Високопілля зруйноване на 80%.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. 

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).

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Теги: росія окупанти війна Україна

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