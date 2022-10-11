Країна-терористка не віддавала вбитих нею «азовців»

Переговори з рашистами були надтяжкими

11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих бійців, серед них і загиблі під час російського теракту в колонії в Оленівці. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами перемовників, переговори з країною-терористкою були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки.

Нагадуємо, в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Як повідомлялося, місія ООН із розслідування теракту не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де у липні окупанти організували теракт, через відсутність гарантій безпеки для її учасників. Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Як відомо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов».

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників «Азовсталі», які опинилися в російському полоні.