На деокупованих територіях частково відновлено електропостачання

Далі до живлення під’єднуватимуть Ізюм

На деокупованих територіях Харківщини частково відновлено електропостачання. Зокрема сьогодні Балаклія отримає електроенергію, далі до живлення під’єднуватимуть Ізюм. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян», – зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, у багатьох звільнених від окупантів населених пунктах на Харківщині дуже важка гуманітарна ситуація – зруйновані будівлі, немає світла, води та каналізації. Особливо складна ситуація у Ізюмі та балаклії. Також голова Харківської ОВА описав поточну ситуацію у звільнених Ізюмі та Балаклії.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» подвоює рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії.