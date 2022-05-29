У Краматорську відновлено електропостачання

Мерія міста повідомила, що лінії поремонтували

У місті Краматорськ з'явилося світло. Після обстрілів ремонтники полагодили дроти та відновили електрику в місті. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Він повідомив, що робота ще продовжується, але в будинках Краматорська уже з'являється світло.

«Дякую усім бригадам за титанічні зусилля», – додав мер.

Нагадаємо, 29 травня Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії. Унаслідок бойових дій було перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині.

У Слов'янську Краматорського району лише напередодні «з великими складнощами» відновили подачу електроенергії у всі населені пункти громади.

Як стало відомо, влада повідомила про жертви серед цивільних внаслідок обстрілу Донеччини.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

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