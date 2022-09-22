Голова Харківської ОВА описав поточну ситуацію у звільнених Ізюмі та Балаклії

Синєгубов: «В Ізюмі дуже страшна історія – там зруйновано майже кожен будинок»

У багатьох звільнених від окупантів населених пунктах на Харківщині дуже важка гуманітарна ситуація – зруйновані будівлі, немає світла, води та каналізації. Особливо складна ситуація у Ізюмі та балаклії. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кожен населений пункт кожного з районів, які були звільнені, – це окремі історії. Наприклад, в Чугуївському районі є населений пункт Коробочкине – там майже не залишилось жодного вцілілого приватного будинку, все зруйновано. У Балаклії десь у передмісті є райони, де будинки умовно цілі. У центрі міста зруйнована велика кількість будівель: немає світла, водопостачання, каналізації, телефонного і мобільного зв’язку, інтернету – абсолютно вся життєдіяльність паралізована», – зазначив глава ОВА.

Синєгубов зазначив, що в Ізюмі уцілілих будівель майже не залишилося. За словами посадовця, у місті є багато загиблих саме серед цивільного населення.

«В Ізюмі взагалі дуже страшна історія, тому що там зруйновано майже кожен будинок – багатоповерхівки, адміністративні будівлі, зокрема, історичні будівлі. Там велика кількість загиблих саме серед мирного населення. Люди просто намагалися елементарно вижити, мова про нормальні життєдіяльність чи побут там навіть не йшла. Зараз на цих територіях працює велика кількість правоохоронців. У них декілька функцій, одна з них – переписати та зафіксувати абсолютно всіх людей, яким потрібна першочергова допомога: комусь медична, комусь евакуація, бо помешкання зруйновано», – розповів він.

За нашими даними Харківської ОВА, в Ізюмі зараз перебуває приблизно 12 тис. людей, у Балаклії – від 6 до 8 тис. Синєгубов зазначив, що наразі триває відновлення інфраструктури у звільнених містах. У пріоритеті, за його словами, – відновлення електропостачання.

«Зараз працюємо, щоб відновити найближчим часом критичну інфраструктуру. Завдання не з легких, тому що зруйновані майже всі мережі. Наразі пріоритет – відновлення електропостачання, бо від нього залежить усе інше: водопостачання, каналізація, функціонування очисних споруд, робота банківської та медичної систем. Крім того, у нас зараз відключені від електроенергії Куп’янськ, Вовчанськ, населений пункт Шевченкове. Там електрика була частково, а зараз відімкнена повністю, тому що електрика йшла транзитом з Російської Федерації. Так що вирішуємо питання, щоб переключитися на нашу мережу та наші потужності», – зазначив посадовець.

Синєгубов зазначив, що попри атаки росіян на харківську ТЕЦ, постачати електрику є звідки, головне – відновити мережі.

«У нас є звідки подавати електроенергію, головне – відновити мережі, підстанції та супутню інфраструктуру. Інше завдання, яке ми розглядали на нараді з президентом, – підготовка та реагування на такі нестандартні й критичні випадки, як руйнування ТЕЦ. Я не буду говорити, які у нас джерела виробництва електроенергії, щоб цим не скористався ворог», – сказав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл з масового поховання, що було знайдене в місті після повернення контролю ЗСУ над містом.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.